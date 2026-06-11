iPhone 17 Preis in Russland auf Rekordtief

Auf dem russischen Markt ist der Preis für das Basismodell des iPhone 17 mit 256 GB Speicher auf ein Rekordtief gefallen und hat die Marke von 55.000 Rubel unterschritten. Dies berichtet das Portal Hi-Tech Mail. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zum Vergleich: Anfang des Jahres lag der Mindestpreis für dieses Gerät noch bei 75.000 Rubel. Damit ist das Gadget innerhalb eines halben Jahres um durchschnittlich 25 Prozent günstiger geworden. Der deutlichste Preisrückgang war in Online-Shops zu beobachten, wo der Wert von 62.000 auf 58.000 Rubel sank.

Derzeit wird das Gerät auf großen Marktplätzen ab 59.000 Rubel angeboten. Bei kleineren Einzelhändlern ist es möglich, das iPhone 17 sogar für unter 55.000 Rubel zu finden. Die Preisdynamik zeigt seit Verkaufsstart im September 2025 einen Abwärtstrend.

Technisch ist das Smartphone mit einem 6,3-Zoll OLED-Display mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet. Das Gerät läuft mit dem A19-Chip und verfügt über einen „Always On Display“-Modus.