Coinbase stellt KI-Agenten für Handel und Analysenkauf vor

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Coinbase stellt KI-Agenten für Handel und Analysenkauf vor

In einer Zeit, in der der KI-Agenten-Traffic im Internet den menschlichen Traffic übersteigt, hat Coinbase einen neuen Agenten eingeführt, der eigenständig im Namen der Nutzer handeln und für kostenpflichtige Recherchen bezahlen kann. Diese Nachricht folgt nur wenige Tage nach der Vorstellung eines ähnlichen Tools durch Robinhood. Nutzer können den Agenten in ihre Hauptkonten integrieren oder in einer sicheren Sandbox-Umgebung testen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Coinbase analysiert der neue Agent den Markt mithilfe von Coinbase Advanced-Tools, einschließlich TradingView-Charts. Nutzer können den Agenten anweisen, ein Portfolio neu auszubalancieren, einer bestimmten Anlagestrategie zu folgen oder eine einmalige Beratung zum Kryptohandel zu geben. Derzeit arbeitet der Agent auf dem Krypto-Spot- und Derivatemarkt; zukünftig sollen Aktien und Prognosemärkte hinzukommen.

Der Agent nutzt das offene x402-Zahlungsprotokoll, das in Zusammenarbeit mit AWS, Anthropic, Circle und Near entwickelt wurde. Dieser Standard ermöglicht es dem Agenten, für Forschungsdaten und Rechenleistung zu bezahlen, ohne dass Logins oder Abonnements erforderlich sind. Coinbase kündigte zudem an, bald spezifische Limits für das maximale Handelsvolumen und die vom Agenten nutzbaren Dienste einzuführen.

Laut Lincoln Murr, Leiter der KI-Produktabteilung des Unternehmens, ist das Ziel des Projekts Coinbase for Agents die Schaffung von Agenten, die Transaktionen ausführen können. Das neue Tool kann auch über einen MCP-Server auf Plattformen wie ChatGPT und Claude funktionieren. Währenddessen arbeiten Giganten wie Visa und OpenAI ebenfalls an agentenbasierten Zahlungen, was globale Finanzregulierungsbehörden (FSB) dazu veranlasst, Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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