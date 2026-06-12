Bluesky startet Gruppenchat-Funktion

Das soziale Netzwerk Bluesky hat am Donnerstag die Unterstützung für Gruppenchats eingeführt. Diese Neuerung ist ein weiterer Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Plattform gegenüber ihrem Hauptkonkurrenten X zu stärken. Während das von Elon Musk geführte X kürzlich eine separate XChat-App veröffentlicht hat, bietet Bluesky den Nutzern nun die Möglichkeit für privatere Kommunikation. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Funktion, die mit der neuesten Version v1.124 der App eingeführt wurde, signalisiert einen wichtigen Wandel in der Strategie von Bluesky. Das Unternehmen plant nun, sich nicht mehr nur auf öffentliche Beiträge zu konzentrieren, sondern auch auf kleine Gruppen und Communities. Derzeit hat Bluesky 44,8 Millionen registrierte Nutzer, was weit hinter den 600 Millionen monatlich aktiven Nutzern von X zurückbleibt.

Im Rahmen der neuen Funktion können Gruppenchats mit bis zu 50 Personen erstellt werden. Obwohl dies unter dem Limit von 1.000 Personen bei X liegt, verspricht das Unternehmen, diese Zahl in Zukunft zu erhöhen. Gruppenersteller können die Konversation vollständig verwalten, festlegen, wer teilnehmen darf, und spezielle Einladungslinks erstellen.

Aus Sicherheitsgründen können Nutzer selbst wählen, wer sie zu einer Gruppe einladen darf (jeder, nur Follower oder niemand). Derzeit ist der Austausch von Mediendateien in Gruppenchats nicht möglich, da dies ein zusätzliches Moderationssystem erfordert. Laut Alex Benzer, dem Leiter der Produktabteilung bei Bluesky, wird die Plattform in Zukunft weitere community-orientierte Funktionen einführen.