SpaceX führt historischen Börsengang durch: Aktienpreis auf 135 Dollar festgelegt

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX hat offiziell bestätigt, durch den Verkauf seiner Aktien 75 Milliarden Dollar eingenommen zu haben. Vor Beginn des Handels an der Nasdaq-Börse legte das Unternehmen den Preis für jede der 555,6 Millionen Aktien auf 135 Dollar fest. Dieser Wert macht das SpaceX-Projekt zum größten Börsengang der Geschichte. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Mit diesem Ergebnis hat SpaceX den 2019 von Saudi Aramco aufgestellten Rekord von 24,9 Milliarden Dollar deutlich übertroffen. Es wird erwartet, dass dieser Deal Elon Musk zum ersten Billionär der Welt machen wird. Das Unternehmen wird unter dem Ticker SPCX an der Börse gehandelt, und das Interesse der Investoren soll extrem hoch sein.

Sollte die Nachfrage die Erwartungen übertreffen, haben die Banken die Möglichkeit, weitere 83,3 Millionen Aktien auf den Markt zu bringen. Dies würde für das Unternehmen weitere 11 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kapital bedeuten. Analyseplattformen wie Hyperliquid prognostizieren, dass der Aktienkurs bereits am ersten Handelstag um 20 Prozent steigen wird.

Langfristig muss SpaceX eine Reihe komplexer Ingenieurprojekte umsetzen, um seine enorme Bewertung zu rechtfertigen. Dazu gehören Aufgaben wie der Bau des weltweit größten wiederverwendbaren Raketensystems und die Errichtung einer neuen Chip-Fabrik in den USA.