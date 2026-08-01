AMD Zen 6-Prozessoren werden dank neuer Technologie noch gaming-tauglicher

Es wird erwartet, dass AMD Ryzen-Prozessoren der kommenden Zen 6-Architektur dank fortschrittlicher Kern-Auslastungstechnologie eine noch höhere Gaming-Leistung liefern werden. Wie Videocardz unter Berufung auf den bekannten Entwickler und Experten 1USMUS (Yuriy Bubliy) berichtet, ermöglicht der neue Ansatz dem Prozessor zu bestimmen, welche Kerne mehr Strom benötigen, und das Energiebudget ungenutzter Teile neu zu verteilen. Ixbt.com berichtet darüber.

Eine der Hauptkomponenten dieser neuen Technologie nennt sich CPPC (Collaborative Processor Performance Control). Diese Funktion ermöglicht es dem Betriebssystem und der integrierten Firmware des Prozessors, die Leistung jedes einzelnen Kerns unabhängig voneinander zu steuern. Insbesondere wird über den FloorPerf-Parameter ein minimales Leistungsniveau für jeden Kern festgelegt.

Umverteilung der Kernressourcen zugunsten von Spielen

Die meisten modernen Spiele nutzen die Multi-Core-Architektur nicht vollständig aus und stützen sich oft auf eine begrenzte Anzahl von Kernen. Die neue Technologie setzt genau hier an. Berichten zufolge kann der Prozessor die Leistung bestimmter Kerne auf ein festgelegtes Minimum reduzieren und so die freigesetzte Energie sowie Ressourcen auf die wichtigsten Kerne lenken.

Ein solches intelligentes Steuerungssystem erhöht die Stabilität während des Spielens erheblich. Der Hauptfokus liegt dabei auf der Verbesserung des 1% Low-Wertes, was dazu beiträgt, Framedrops (Stuttering) und unschöne Ruckler während des Spielens zu reduzieren.

Praxistests und erwartete Ergebnisse

Erste von Experten auf dem Steam Deck durchgeführte Experimente zeigten, dass die Anwendung einer ähnlichen Funktion die 1% Low-Bildrate sofort um 31,8 Prozent steigerte. Das Interessanteste dabei ist, dass dieses Ergebnis mit einem architektonisch veralteten Chip in Valves Konsole erzielt wurde.

Sollte diese Technologie in den Ryzen-Prozessoren der nächsten Generation mit Zen 6-Architektur vollständig implementiert werden, wäre dies ein großer Schritt für Enthusiasten und Gamer. Die neuen Prozessoren können dank intelligenter Ressourcenverwaltung statt nur reiner Rechenleistung für einen noch flüssigeren und angenehmeren Spielablauf sorgen.