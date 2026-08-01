«London-Derby»: Tottenham schlägt Chelsea in der 90.+2. Minute

Das Vorbereitungs-Freundschaftsspiel im australischen Sydney bot den Fans pure Premier-League-Hiddenschaft und -Drama. Im berühmten Stadium Australia trafen Chelsea und Tottenham Hotspur aufeinander, wobei die auf 10 Mann dezimierten «Spurs» in den Schlusssekunden den Sieg holten.

Das Spiel, das Millionen von Blues- und Spurs-Anhängern in seinen Bann zog, endete mit einem 1:2 und ging als eines der packendsten Duelle der Tour in die Geschichte ein.

1. Blitztore und sensationelles Debüt: Tonali und Estevao antworten

Die Partie begann ab den ersten Minuten mit hohem Tempo und intensiven Angriffen. Trotz des Vorbereitungscharakters lieferten sich die beiden Londoner Klubs einen kompromisslosen Kampf auf dem Platz.

17. Minute (0:1): Tottenhams Neuzugang, Mittelfeldspieler Sandro Tonali, stellte direkt bei seinen ersten Einsätzen für den Verein sein Können unter Beweis. Mit einem schnellen Konter und einem präzisen Schuss eröffnete Tonali den Torreigen und brachte die «Spurs» in Führung.

21. Minute (1:1): Chelsea antwortete darauf fast postwendend. Das brasilianische Sturmtalent Estevao nutzte einen Fehler der gegnerischen Abwehr aus, stellte den Ausgleich her und sorgte für das 1:1 auf der Anzeigetafel.

Die erste Hälfte endete somit mit einem kämpferischen Unentschieden und rasantem Tempo.

2. Härte auf dem Platz: Dansos Rote Karte und Tottenhams Moral

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm das Spiel eine dramatische Wendung. In der 49. Minute sah Tottenhams Verteidiger Kevin Danso nach einem harten Einsteigen die Rote Karte vom Schiedsrichter.

Nachdem die Elf von Ange Postecoglou auf einen Mann weniger reduziert worden war, musste sie über 40 Minuten lang kompakt verteidigen und auf Konter lauern. Chelsea hingegen tat sich trotz numerischer Überlegenheit schwer, die gegnerische Defensive zu knacken.

3. Drama in der 90.+2. Minute: Richarlisons entscheidender Treffer

Als alles nach einem Unentschieden aussah, zeigte Tottenham in der Nachspielzeit wahre Moral.

Einen schnellen Konter in der 90.+2. Minute schloss der brasilianische Stürmer Richarlison mit einem präzisen Schuss ab, traf ins Tor der Blues und bescherte seinem Team in Unterzahl einen dramatischen Sieg.

Spielprotokoll:

Chelsea — Tottenham Hotspur — 1:2

Tore: Sandro Tonali 17' (0:1), Estevao 21' (1:1), Richarlison 90+2' (1:2).

Verweis: Kevin Danso 49' (Tottenham).

Austragungsort: Stadium Australia (Sydney).

4. Rückblick auf die Vorsaison und erste Härtetests der neuen Spielzeit

Für beide Klubs diente dieses Spiel als wichtiger Test zur Standortbestimmung vor der neuen Saison. Nach den Ergebnissen der vergangenen Spielzeit 2024/2025:

Chelsea hatte die Tabellenkonstellation mit 52 Punkten auf dem 10. Platz beendet.

Tottenham hatte eine schwierige Saison hinter sich und belegte mit 41 Punkten den 17. Platz.

Am 1. Spieltag der neuen Premier League-Saison gastieren die Blues am 24. August auswärts beim FC Fulham. Die Spurs treten am 22. August bei Brentford an.

Fazit

Das «London-Derby» in Sydney hat einmal mehr bewiesen, dass Vorbereitungsspiele weit mehr als nur Freundschaftsspiele sind. Dass Tottenham in Unterzahl den Sieg holte, zeigt, dass sie mental bereit für die neue Saison sind, während Chelseas Unvermögen, die Überzahl zu nutzen, eine wichtige Warnung für die kommenden Aufgaben darstellt.

Glaubt ihr, dass Chelsea und Tottenham in der neuen PL-Saison die Top Vier erreichen können? Schreibt eure Tipps in die Kommentare!