Samsung veröffentlicht großes Sicherheitsupdate für die Galaxy S25-Serie

Samsung hat mit der Verteilung des Sicherheitsupdates für Juni 2026 für die gesamte Galaxy S25-Reihe begonnen, einschließlich der Modelle Galaxy S25 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra und Galaxy S25 Edge. Traditionell erhielten die Nutzer in Südkorea die neue Firmware zuerst. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Update ist 898 MB groß, was deutlich umfangreicher ist als die üblichen monatlichen Sicherheitspatches (die normalerweise halb so groß sind). Das Update wird unter der Versionsnummer S93xNKSUACZF1 verteilt. Laut Samsung behebt der Juni-Patch 45 Schwachstellen, die in früheren Softwareversionen identifiziert wurden.

Zu den behobenen Problemen gehören fünf kritische Schwachstellen im Android-System sowie Fehler in Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager und anderen Komponenten der One UI-Oberfläche. Dies ist das zweite große Update nach One UI 8.5, das eine neue Benutzeroberfläche und Galaxy AI-Funktionen für die Galaxy S25-Serie einführte.

Kürzlich hat Samsung diese Geräte auch um die Funktionen Prioritise Notifications und File Summaries erweitert, die zuvor exklusiv für Galaxy S26-Modelle verfügbar waren. Gleichzeitig hat das Unternehmen mit dem Test von One UI 9.0 auf Galaxy S26-Smartphones begonnen. Es wird erwartet, dass das Beta-Programm in Zukunft auf die Galaxy S25-Reihe ausgeweitet wird.