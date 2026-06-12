Moto G Max mit 200 MP Kamera und IP69-Schutz vorgestellt

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Moto G Max mit 200 MP Kamera und IP69-Schutz vorgestellt

Motorola hat in Brasilien offiziell sein neues Smartphone Moto G Max vorgestellt. Das Gerät ist mit einem 6,8-Zoll-AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung ausgestattet, das eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine Spitzenhelligkeit von 5000 nits bietet. Der Bildschirm wird durch Gorilla Glass 7i geschützt. Dies berichtet Ixbt.com .

Die Hardware des Smartphones basiert auf dem MediaTek Dimensity 6400 Chipsatz. Was den Speicher betrifft, so ist das Gerät mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher ausgestattet. Das Gehäuse des Moto G Max ist nur 7,38 mm dick und wiegt 183 Gramm.

Was die Kamerafähigkeiten betrifft, so besteht das Hauptmodul aus Sensoren mit 200 MP und 8 MP. Für Selfie-Liebhaber ist eine 32 MP Frontkamera vorgesehen. Das Gerät verfügt über einen 5200 mAh Akku und unterstützt 33 W Ladetechnologie.

Das Moto G Max ist nach dem speziellen IP69-Standard gegen Staub und Wasser geschützt. Es ist zudem mit Stereolautsprechern mit Dolby Atmos-Technologie, einem Fingerabdruckscanner unter dem Display und dem Betriebssystem Android 16 ausgestattet. Das neue Modell ist auf dem brasilianischen Markt zu einem Preis von etwa 490 Dollar erhältlich.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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