Theker sammelt 85 Mio. Dollar für die Entwicklung universeller Fabrikroboter

Humanoide Roboter sind noch nicht bereit, Fabrikarbeiter vollständig zu ersetzen, aber die Industrie will nicht warten. Angesichts des Arbeitskräftemangels zeigen Hersteller großes Interesse an Startups, die eine schnelle Automatisierung ohne herkömmliche Einschränkungen versprechen. Das in Barcelona ansässige Unternehmen Theker verfolgt genau diesen Ansatz und zielt darauf ab, sich von Robotern zu lösen, die nur für eine einzige Aufgabe trainiert sind. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Im Gegensatz zu Humanoiden mit starrer Form, wie sie etwa von Boston Dynamics stammen, sind Theker-Roboter so konzipiert, dass sie rekonfigurierbar sind. Ihre Arme und ihre Gesamtstruktur können je nach Aufgabe angepasst werden. Diese Roboter können komplexe Prozesse ausführen, vom Verpacken von Kleidung in Lagern bis hin zum Sortieren von Flaschen und Dosen. Dass Inditex, der Eigentümer der Marke Zara, zu den ersten Investoren des Startups gehörte, unterstreicht das hohe Potenzial des Projekts.

Das Unternehmen schloss die größte Series A-Investitionsrunde im europäischen Robotiksektor ab und sammelte 85 Millionen Dollar ein. Diese Runde wurde von der amerikanischen Risikokapitalgesellschaft CRV geleitet; auch Aglaé Ventures, das mit Samsung und dem LVMH-Chef Bernard Arnault verbunden ist, beteiligte sich. Theker-Mitgründerin Carla Gómez Cano gab bekannt, dass derzeit Verhandlungen über eine Partnerschaft mit Samsung laufen.

Das Team von Theker beschränkt sich nicht auf Pilotprojekte, sondern zielt darauf ab, direkt in logistische und operative Prozesse einzusteigen. Das Unternehmen hat in Barcelona einen eigenen Showroom eröffnet und plant eine baldige Expansion in Europa, den USA und Asien. Derzeit sind beim Startup über 15.000 Bewerbungen eingegangen, und bis Ende des Jahres soll die Mitarbeiterzahl auf 120 steigen.