Theker sammelt 85 Mio. Dollar für die Entwicklung universeller Fabrikroboter

·0·Technologie
Theker sammelt 85 Mio. Dollar für die Entwicklung universeller Fabrikroboter

Humanoide Roboter sind noch nicht bereit, Fabrikarbeiter vollständig zu ersetzen, aber die Industrie will nicht warten. Angesichts des Arbeitskräftemangels zeigen Hersteller großes Interesse an Startups, die eine schnelle Automatisierung ohne herkömmliche Einschränkungen versprechen. Das in Barcelona ansässige Unternehmen Theker verfolgt genau diesen Ansatz und zielt darauf ab, sich von Robotern zu lösen, die nur für eine einzige Aufgabe trainiert sind. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Im Gegensatz zu Humanoiden mit starrer Form, wie sie etwa von Boston Dynamics stammen, sind Theker-Roboter so konzipiert, dass sie rekonfigurierbar sind. Ihre Arme und ihre Gesamtstruktur können je nach Aufgabe angepasst werden. Diese Roboter können komplexe Prozesse ausführen, vom Verpacken von Kleidung in Lagern bis hin zum Sortieren von Flaschen und Dosen. Dass Inditex, der Eigentümer der Marke Zara, zu den ersten Investoren des Startups gehörte, unterstreicht das hohe Potenzial des Projekts.

Das Unternehmen schloss die größte Series A-Investitionsrunde im europäischen Robotiksektor ab und sammelte 85 Millionen Dollar ein. Diese Runde wurde von der amerikanischen Risikokapitalgesellschaft CRV geleitet; auch Aglaé Ventures, das mit Samsung und dem LVMH-Chef Bernard Arnault verbunden ist, beteiligte sich. Theker-Mitgründerin Carla Gómez Cano gab bekannt, dass derzeit Verhandlungen über eine Partnerschaft mit Samsung laufen.

Das Team von Theker beschränkt sich nicht auf Pilotprojekte, sondern zielt darauf ab, direkt in logistische und operative Prozesse einzusteigen. Das Unternehmen hat in Barcelona einen eigenen Showroom eröffnet und plant eine baldige Expansion in Europa, den USA und Asien. Derzeit sind beim Startup über 15.000 Bewerbungen eingegangen, und bis Ende des Jahres soll die Mitarbeiterzahl auf 120 steigen.

ThekerRobotikKünstliche IntelligenzStartupSamsung
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Prometheus, gegründet von Jeff Bezos, sammelt 12 Milliarden Dollar an Investitionen einPrometheus, gegründet von Jeff Bezos, sammelt 12 Milliarden Dollar an Investitionen einHeute, 01:27China nimmt Wasserstoffanlage mit 700.000 Solarmodulen und KI-Steuerung in BetriebChina nimmt Wasserstoffanlage mit 700.000 Solarmodulen und KI-Steuerung in BetriebHeute, 00:59Moto G Max mit 200 MP Kamera und IP69-Schutz vorgestelltMoto G Max mit 200 MP Kamera und IP69-Schutz vorgestelltHeute, 00:50Samsung veröffentlicht großes Sicherheitsupdate für die Galaxy S25-SerieSamsung veröffentlicht großes Sicherheitsupdate für die Galaxy S25-SerieHeute, 23:23Russland stellt 2 Milliarden Rubel für die Chip-Produktion bereitRussland stellt 2 Milliarden Rubel für die Chip-Produktion bereitHeute, 21:56SpaceX führt historischen Börsengang durch: Aktienpreis auf 135 Dollar festgelegtSpaceX führt historischen Börsengang durch: Aktienpreis auf 135 Dollar festgelegtHeute, 20:55
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse