OpenAI und Visa entwickeln ein Bezahlsystem für KI-Agenten

Visa und OpenAI haben eine Partnerschaft angekündigt, bei der die Zahlungsinfrastruktur von Visa in die Agentensysteme von OpenAI integriert wird. Dies ermöglicht es KI-Agenten, im Namen der Nutzer Waren zu kaufen und digitale Dienste eigenständig zu bezahlen. Die Grundidee des Projekts ist der Übergang von einer KI, die lediglich bei der Auswahl hilft, zu einem Modell, das Transaktionen vollständig abschließen kann. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Gelder: Sie können Ausgabenlimits, Beschränkungen für Händlerkategorien und Fälle festlegen, die eine manuelle Genehmigung erfordern. Visa stellt seinerseits die Finanzinfrastruktur bereit, wie etwa Betrugserkennung, Rückerstattungen und die Lösung von Zahlungsstreitigkeiten (Chargebacks). Das Unternehmen passt sein bestehendes Ökosystem an einen neuen Verbrauchertyp an – nicht den Menschen, sondern seinen KI-Agenten.

Die Partner planen, dieses System nicht nur für einfache Einkäufe, sondern auch für Unternehmensabrechnungen und Geschäftsausgaben zu nutzen. Ein Entwickler-Agent könnte beispielsweise automatisch API-Anfragen, Cloud-Computing oder andere Ressourcen innerhalb festgelegter Limits bezahlen. OpenAI-Vertreter Marco Mahrus betonte, dass KI bereits Kaufentscheidungen beeinflusst und dieser Prozess in Zukunft noch zunehmen wird.

Laut Visa werden heute mehr als 20 Prozent der Transaktionen indirekt durch KI-Empfehlungen geprägt. Rubail Birwadker, Leiter der globalen Wachstumsabteilung des Unternehmens, erklärte, dass KI bereits zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Nutzer und Kauf geworden ist. Derzeit arbeiten die Parteien an der Schaffung einer Basisinfrastruktur, die von verschiedenen Plattformen genutzt werden kann.