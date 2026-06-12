Produktion von Flugkraftstoff aus atmosphärischem CO2 in den USA gestartet

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Produktion von Flugkraftstoff aus atmosphärischem CO2 in den USA gestartet

Im US-Bundesstaat Washington hat die erste kommerzielle Anlage zur Herstellung von Flugkraftstoff aus abgeschiedenem Kohlendioxid und erneuerbarem Strom ihren Betrieb aufgenommen. Das in Kalifornien ansässige Technologieunternehmen Twelve hat in Moses Lake eine neue Anlage namens AirPlant One in Betrieb genommen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Anlage produziert einen synthetischen, umweltfreundlichen Flugkraftstoff namens E-Jet. Dieses Produkt wird auf Basis einer Power-to-Liquid-Technologie unter Verwendung von abgeschiedenem CO2, Wasser und erneuerbarer Energie hergestellt. Neben Flugkraftstoff produziert das Werk auch E-Naphtha, ein chemisches Produkt, das als Rohstoff für die Herstellung von Alltagsprodukten dient.

Das Herzstück des AirPlant One-Systems ist ein Elektrolyseur, der Kohlendioxid und Wasser in flüssige Kohlenwasserstoffe umwandelt. Der resultierende E-Jet-Kraftstoff ist chemisch identisch mit fossilen Brennstoffen und erfüllt vollständig die ASTM-Zertifizierungsstandards. Dies ermöglicht es Fluggesellschaften, diesen Kraftstoff ohne Änderungen an Flugzeugtriebwerken oder der bestehenden Infrastruktur zu verwenden.

Nicholas Flanders, Mitbegründer und CEO von Twelve, betonte, dass die Hypothese, Kraftstoff für die Weltwirtschaft direkt aus der Luft zu gewinnen, heute Realität geworden ist. Im Gegensatz zu anderen Methoden, die auf Pflanzenöl oder landwirtschaftlichen Abfällen basieren, stößt diese Technologie nicht auf Ressourcenengpässe und gilt als besser für die Produktion im großen Maßstab geeignet.

LuftfahrtÖkologieTechnologieTwelveE-Jet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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