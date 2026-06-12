Red Magic bereitet das erste Smartphone mit 2K-Auflösung und 185 Hz Bildwiederholrate vor

·38·Technologie
Red Magic bereitet das erste Smartphone mit 2K-Auflösung und 185 Hz Bildwiederholrate vor

Neue Informationen zur nächsten Generation der Red Magic-Reihe der Marke Nubia sind aufgetaucht. Insider berichten, dass das Unternehmen die Markteinführung eines Smartphones mit einer völlig neuen Display-Generation vorbereitet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Insider Digital Chat Station wird die Display-Auflösung des neuen Geräts im 2K-Format liegen. Das Wichtigste ist, dass dieser Bildschirm eine Bildwiederholrate von 185 Hz unterstützt. Es wird erwartet, dass dieser Wert einen Rekord auf dem Smartphone-Markt darstellt.

Bisher hatten OLED-Panels mit 2K-Auflösung in Smartphones meist eine maximale Bildwiederholrate von 144 Hz. Mit seiner neuen Technologie will Red Magic einen neuen Standard im Segment der Gaming-Smartphones setzen.

Zur Information: Digital Chat Station hatte zuvor die Spezifikationen der Smartphones Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro genau vorhergesagt. Er war auch einer der Ersten, der berichtete, dass das Realme GT 7 Pro ein Samsung-Display haben würde und dass der Dimensity 9400-Chip vor der Snapdragon 8 Elite-Plattform erscheinen würde.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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