Neuer Smart Ring entwickelt, der durch Schweissanalyse funktioniert

Ein wichtiger Schritt wurde im Bereich der Medizin und Wearable-Technologien getan. Wissenschaftler haben einen innovativen Smart-Ring-Prototypen entwickelt, der biochemische Indikatoren im Körper in Echtzeit analysieren kann. Es wird erwartet, dass dieses Gadget durch die Untersuchung chemischer Prozesse im menschlichen Körper ein neues Kapitel in der modernen Medizin aufschlägt, berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com überwachen die meisten kommerziellen Geräte auf dem Markt nur Körpertemperatur, Herzfrequenz, körperliche Aktivität und Schlafqualität. Die Neuentwicklung ist jedoch darauf spezialisiert, die inneren chemischen Prozesse des Körpers zu analysieren, was den Nutzern tiefere Einblicke in ihre Gesundheit gibt.

Fähigkeit zur Erkennung biochemischer Indikatoren

Dieses Gerät hat die Fähigkeit, die Konzentration einer Reihe wichtiger Substanzen im Körper gleichzeitig zu messen. Insbesondere kann der Ring Glukose, Ketone, Ascorbinsäure (Vitamin C), Harnsäure, Milchsäure und Ethanol erkennen.

Der Analyseprozess erfolgt über den von der Hautoberfläche abgesonderten Schweiß. Das Gerät analysiert die Schweißzusammensetzung mithilfe eines passiven osmotischen Prozesses, das heißt ohne jegliche Eingriffe und ohne Blutentnahme.

Technische Struktur und Testergebnisse

Im Inneren des Ringgehäuses sind miniaturisierte Biosensoren, ein flexibler Akku auf Silberoxidbasis sowie die für die Datenverarbeitung und drahtlose Übertragung notwendige Elektronik installiert. Dieser Akku hält im Dauerbetrieb etwa 12 Stunden, und eine individuelle Kalibrierung ermöglicht die Aufrechterhaltung der Messgenauigkeit von bis zu zwei Monaten.

Während der Tests probierten Forscher das Gerät in verschiedenen Alltagsszenarien aus. Insbesondere wurde der Überwachung des Glukose- und Ketonspiegels besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Ergebnisse zeigten, dass die Messwerte des Rings vollständig mit den Daten von kommerziellen Blutzuckermessgeräten und Systemen zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung übereinstimmten.

Experten betonen, dass diese Technologie eine neue Phase in der Entwicklung der personalisierten Medizin einläuten kann. Wenn herkömmliche Wearables nur zeigen, was im Körper vorgeht, können solche Sensoren die Ursachen von Veränderungen auf biochemischer Ebene erklären. Bisher befindet sich dieser Smart Ring im Prototypenstatus im Labor, und Termine für die Massenproduktion oder den Verkaufsstart wurden nicht bekannt gegeben.