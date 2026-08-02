Raymon Tarok Ultra: Neues E-Mountainbike mit DJI-Motor vorgestellt

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Raymon Tarok Ultra: Neues E-Mountainbike mit DJI-Motor vorgestellt

Das deutsche Unternehmen Raymon hat offiziell das Tarok Ultra vorgestellt, eines seiner fortschrittlichsten E-Mountainbikes. Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal dieses Fahrzeugs das innovative DJI Avinox M2S Antriebssystem, das hohe Leistung und Zuverlässigkeit gewährleistet. Laut Ixbt.com berichtet .

Das neue Modell ist bereits auf dem europäischen Markt bestellbar und kostet 8000 Euro. Der hohe Preis wird durch die technischen Finessen und modernen Materialien des Geräts gerechtfertigt, was es zu einer attraktiven Wahl für professionelle Radfahrer und Extremsportler macht.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Der Elektromotor zeigt beeindruckende Werte: Er liefert ein Drehmoment von bis zu 150 N·m und eine Spitzenleistung von 1500 W. Dies entspricht etwa 2 PS und bietet einen entscheidenden Vorteil bei der Bewältigung steiler Anstiege im Gebirge.

Die Energieversorgung des Motors erfolgt über einen Akku mit einer Kapazität von 700 Wh. Die Batterie ist direkt in den leichten und robusten Carbonrahmen integriert, ein schnelles Entnehmen ist nicht vorgesehen. Diese Lösung erhöht die Gesamtesteifigkeit und Festigkeit der Konstruktion erheblich.

Konstruktion und Ausstattung

Trotz des leistungsstarken Motors und des beachtlichen Akkus wiegt das Raymon Tarok Ultra nur 22 Kilogramm. Das Federungssystem des Fahrrads ist für härteste Offroad-Bedingungen ausgelegt und bietet dem Fahrer ein hohes Maß an Komfort und Präzision.

An der Front des Fahrzeugs ist eine RockShox Lyrik Select+ Federgabel mit 160 mm Federweg verbaut, während am Heck ein RockShox Super Deluxe Dämpfer mit 150 mm Federweg arbeitet. Für den Gangwechsel ist eine 12-Gang SRAM Schaltung verantwortlich.

Für die Sicherheit sorgen hydraulische Magura Gustav Elite Vierkolben-Scheibenbremsen. Die Laufräder haben eine gemischte Größe: das Vorderrad misst 29 Zoll und das Hinterrad 27,5 Zoll. Das Modell wird in vier Rahmengrößen — S, M, L und XL — angeboten.

E-BikeRaymonDJIFahrradTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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