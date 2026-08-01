Xiaomi kündigt neues Flaggschiff mit 185 Hz Bildschirm an

Die Marke Xiaomi hat offizielle Informationen über das Smartphone Redmi K100 Pro Max veröffentlicht, das als eines der fortschrittlichsten mobilen Geräte gilt. Laut ixbt.com hat Firmenpräsident Lu Weibing die wichtigsten technischen Daten und Funktionen des kommenden Flaggschiffs vor dem Präsentationstermin enthüllt, wobei sich das Gerät durch seinen Fokus auf Höchstleistung und Gaming-Funktionen auszeichnet. Laut Ixbt.com berichtet .

Rekordverdächtiger Bildschirm und Gaming-Funktionen

Es wird berichtet, dass die Präsentation für den Abend des 11. August angesetzt ist und der Vorbestellprozess für das Gerät bereits begonnen hat. Das neue Smartphone zeichnet sich dadurch aus, dass es zum ersten Mal in der Geschichte von Xiaomi über ein Gaming-OLED-Panel mit 185 Hz Bildwiederholrate verfügt. Dieses Display unterstützt eine Bildrate von 185 Bildern pro Sekunde in über dreißig beliebten Spielen.

Um die Display-Möglichkeiten weiter auszubauen, wurden Technologien zur Bildratensteigerung und Bildskalierung in das Gerät integriert, die gleichzeitig parallel arbeiten können. Darüber hinaus beträgt die Abtastrate der Touch-Eingabe der Displayschicht 480 Hz, was die Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührungen drastisch verbessert.

Leistungsstarke Hardware und künstliche Intelligenz

Das Steuerungssystem des Smartphones basiert auf dem neuesten Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor, der im 3-nm-Technologieprozess der zweiten Generation hergestellt wird. Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, ist diese Plattform mit einem speziellen D2-Chip für künstliche Intelligenz (KI) gekoppelt, der für die Grafikverarbeitung zuständig ist.

Laut Lu Weibing gelang es dem Gerät mit dieser Konfiguration, im AnTuTu-Benchmark-Test etwa 4,56 Millionen Punkte zu erreichen. Es wird erwartet, dass dieser Wert das absolute Bestergebnis unter allen Geräten auf Basis dieses Prozessors darstellt.

Spezielle Lösungen und Sound für Gamer

Bei der Entwicklung des Geräts wurde den Bedürfnissen von Mobile-Gamern besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Insbesondere ist das Smartphone mit einem speziell optimierten Antennensystem ausgestattet, das die Netzwerkverzögerung bei Online-Spielen deutlich reduziert.

Auch auf die Soundqualität wurde besonderes Augenmerk gelegt: Das neue Flaggschiff erhielt ein Audiosystem mit Sound by Bose Akustikabstimmung. Dieses System ermöglicht es, Schritte und Schüsse während des Gameplays präzise zu hören und deren Richtung schnell zu orten.