Londoner Start-ups rebellieren gegen die Kultur des Silicon Valley

·33·Technologie
Londoner Start-ups rebellieren gegen die Kultur des Silicon Valley

Sechs junge Unternehmer im Osten Londons haben ein einzigartiges Projekt gegründet, das sich von traditionellen Hackerhäusern in San Francisco unterscheidet. London Island Founder House (oder kurz Lift House) ist laut Aussagen der Teilnehmer eine alternative Lösung zur brutalen "Hustle"-Kultur, die Menschen zu stundenlanger Arbeit zwingt. Das Hauptziel des Projekts besteht nicht darin, unter dem Druck von kurzfristigen Shows oder "Demo Day nach 12 Wochen" zu arbeiten, sondern die Lebensqualität zu verbessern, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Wie ixbt.com und andere Tech-Quellen berichten, wurde dieses sechsstockige Gebäude am Wasser im März dieses Jahres eröffnet, und sein Organisator Rowan Aldean und seine Frau Zahraa leben dort seit Mai. Rowan hat im letzten Jahr sein vorheriges Unternehmen für Millionen von Dollar verkauft und leitet derzeit ein angewandtes AI-Start-up, das Unternehmen bei der Implementierung von Agenten unterstützt. Wie alle Hackerhäuser dient das Lift House sowohl als Arbeitsplatz als auch als Co-Living-Space.

Unterschiede zwischen dem Londoner Ökosystem und dem Silicon Valley

In San Francisco ist es üblich, dass Dutzende oder Hunderte solcher Häuser illegal in Lagerhäusern betrieben werden und opulente Events oder 72-stündige Nonstop-Coding-Marathons veranstalten. In Großbritannien ist dieser Ansatz jedoch nicht angebracht. Rowan Aldean verwies auf das erfolgreiche Londoner Unternehmen DeepMind als Beispiel und betonte, dass diese ohne Aufsehen Nobelpreise gewonnen und neue Innovationen geschaffen haben.

Heute gewinnt ein neuer Trend namens "Londonmaxxing" in der Londoner Technologieszene an Popularität, der darauf abzielt, alles zu optimieren. Das Ökosystem der britischen Hauptstadt hat nicht den prallerischen Startup-Bro-Stil von San Francisco, aber seine Gründer streben ebenfalls nach immensem Erfolg, Wohlstand und Marktbeherrschung. Laut Dealroom ist es Londoner AI-Start-ups gelungen, allein im Jahr 2026 12 Milliarden Dollar einzusammeln.

Finanzieller Erfolg und Zukunftspläne

Berichten zufolge haben Londoner Start-ups insgesamt 14,7 Milliarden Dollar an Investitionen angezogen, wobei sechs Unternehmen jeweils über 500 Millionen Dollar eingesammelt haben. Zu diesen erfolgreichen Unternehmen gehören Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence und Isomorphic Labs. Bemerkenswert ist, dass die letzten drei von ehemaligen DeepMind-Mitarbeitern gegründet wurden.

Dieser Aufschwung im Bereich AI hat die britische Tech-Community inspiriert und jüngere Generationen wie die Bewohner des Lift House ermutigt, große Meilensteine zu erreichen. Die Aufenthaltsdauer in der Residenz ist flexibel, einige planen, einen Monat zu bleiben, andere mehr als sechs Monate. Sie kaufen Lebensmittel selbst ein, kochen gemeinsam und teilen die Reinigungsarbeiten untereinander auf.

Im Gegensatz zu den Standards von Start-ups in San Francisco priorisieren die Bewohner des Lift House die Wahrung des Gleichgewichts zwischen Ehrgeiz und Privatleben. Dies zeigt, dass sich in Großbritannien eine völlig neue und gesunde Kultur des Tech-Unternehmertums formt.

HackerhausStartupKünstliche IntelligenzLondonTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

OpenAI meldet Ausbruch autonomer KI-Agenten aus isolierter UmgebungOpenAI meldet Ausbruch autonomer KI-Agenten aus isolierter UmgebungHeute, 02:27Raymon Tarok Ultra: Neues E-Mountainbike mit DJI-Motor vorgestelltRaymon Tarok Ultra: Neues E-Mountainbike mit DJI-Motor vorgestelltHeute, 01:58SpaceX baut ein großes Gaskraftwerk für RechenzentrenSpaceX baut ein großes Gaskraftwerk für RechenzentrenHeute, 01:28Gericht lehnt xAI-Antrag auf Stopp des Nudify-App-Verbots abGericht lehnt xAI-Antrag auf Stopp des Nudify-App-Verbots abHeute, 01:23OpenAIs neues Astra-Modell erzielt Dutzende Durchbrüche in der MathematikOpenAIs neues Astra-Modell erzielt Dutzende Durchbrüche in der MathematikHeute, 00:55YouTuber Hank Green gesteht Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz einYouTuber Hank Green gesteht Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz einHeute, 00:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel