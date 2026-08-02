Sechs junge Unternehmer im Osten Londons haben ein einzigartiges Projekt gegründet, das sich von traditionellen Hackerhäusern in San Francisco unterscheidet. London Island Founder House (oder kurz Lift House) ist laut Aussagen der Teilnehmer eine alternative Lösung zur brutalen "Hustle"-Kultur, die Menschen zu stundenlanger Arbeit zwingt. Das Hauptziel des Projekts besteht nicht darin, unter dem Druck von kurzfristigen Shows oder "Demo Day nach 12 Wochen" zu arbeiten, sondern die Lebensqualität zu verbessern, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Wie ixbt.com und andere Tech-Quellen berichten, wurde dieses sechsstockige Gebäude am Wasser im März dieses Jahres eröffnet, und sein Organisator Rowan Aldean und seine Frau Zahraa leben dort seit Mai. Rowan hat im letzten Jahr sein vorheriges Unternehmen für Millionen von Dollar verkauft und leitet derzeit ein angewandtes AI-Start-up, das Unternehmen bei der Implementierung von Agenten unterstützt. Wie alle Hackerhäuser dient das Lift House sowohl als Arbeitsplatz als auch als Co-Living-Space.

Unterschiede zwischen dem Londoner Ökosystem und dem Silicon Valley

In San Francisco ist es üblich, dass Dutzende oder Hunderte solcher Häuser illegal in Lagerhäusern betrieben werden und opulente Events oder 72-stündige Nonstop-Coding-Marathons veranstalten. In Großbritannien ist dieser Ansatz jedoch nicht angebracht. Rowan Aldean verwies auf das erfolgreiche Londoner Unternehmen DeepMind als Beispiel und betonte, dass diese ohne Aufsehen Nobelpreise gewonnen und neue Innovationen geschaffen haben.

Heute gewinnt ein neuer Trend namens "Londonmaxxing" in der Londoner Technologieszene an Popularität, der darauf abzielt, alles zu optimieren. Das Ökosystem der britischen Hauptstadt hat nicht den prallerischen Startup-Bro-Stil von San Francisco, aber seine Gründer streben ebenfalls nach immensem Erfolg, Wohlstand und Marktbeherrschung. Laut Dealroom ist es Londoner AI-Start-ups gelungen, allein im Jahr 2026 12 Milliarden Dollar einzusammeln.

Finanzieller Erfolg und Zukunftspläne

Berichten zufolge haben Londoner Start-ups insgesamt 14,7 Milliarden Dollar an Investitionen angezogen, wobei sechs Unternehmen jeweils über 500 Millionen Dollar eingesammelt haben. Zu diesen erfolgreichen Unternehmen gehören Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence und Isomorphic Labs. Bemerkenswert ist, dass die letzten drei von ehemaligen DeepMind-Mitarbeitern gegründet wurden.

Dieser Aufschwung im Bereich AI hat die britische Tech-Community inspiriert und jüngere Generationen wie die Bewohner des Lift House ermutigt, große Meilensteine zu erreichen. Die Aufenthaltsdauer in der Residenz ist flexibel, einige planen, einen Monat zu bleiben, andere mehr als sechs Monate. Sie kaufen Lebensmittel selbst ein, kochen gemeinsam und teilen die Reinigungsarbeiten untereinander auf.

Im Gegensatz zu den Standards von Start-ups in San Francisco priorisieren die Bewohner des Lift House die Wahrung des Gleichgewichts zwischen Ehrgeiz und Privatleben. Dies zeigt, dass sich in Großbritannien eine völlig neue und gesunde Kultur des Tech-Unternehmertums formt.