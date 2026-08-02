Cyberangriffe auf Wasserversorgungssysteme in USA aufgedeckt

Das US-amerikanische FBI (Federal Bureau of Investigation) und die Umweltschutzbehörde EPA haben vor einer Serie schwerwiegender Cyberangriffe auf Wasserversorgungs- und Abwasseraufbereitungsanlagen im Land gewarnt. Berichten zufolge sind kritische Infrastrukturunternehmen in den Bundesstaaten seit Ende Juli mit digitalen Bedrohungen konfrontiert, was in einigen Regionen bereits zu Unterbrechungen der Wasserversorgung geführt hat. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com sind seit dem 27. Juli Wasseraufbereitungs- und -verteilungsanlagen in insgesamt sieben Bundesstaaten zum Ziel von Cyberangriffen geworden. Experten betonen, dass diese Art von Angriffen deutlich zeigt, wie abhängig die moderne städtische Infrastruktur von digitalen Netzwerken ist und wie anfällig sie sind.

Kontrollverlust und technische Probleme

FBI-Angaben zufolge ist es Angreifern gelungen, unbefugten Zugriff auf speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) zu erlangen, die in der industriellen Prozesssteuerung eingesetzt werden. Hacker änderten IP-Adresses und Passwörter der Geräte aus der Ferne, wodurch lokale Betreiber die vollständige Kontrolle über wichtige Anlagen verloren.

Vertreter betroffener Unternehmen gaben an, dass durch diese Cyber-Intrusionen der Wasserdruck in den Rohrleitungen stark abfiel und in einigen Gebieten Überschwemmungen beobachtet wurden. Der Druckabfall verursacht nicht nur Unterbrechungen bei der Wasserversorgung der Verbraucher, sondern birgt auch schwerwiegendere ökologische und sanitäre Risiken.

Versteckte Gefahren für die Infrastruktur

Experten erklären, dass ein unnormal niedriger Druck in den Rohren sehr gefährliche Folgen haben kann. Insbesondere ermöglicht dieser Zustand das Einsickern von ungeklärten Grundwässern in die Hauptrohre, was eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit des gesamten städtischen Wasserversorgungssystems darstellt.

Diese gefährlichen Vorfälle ereigneten sich kurz nach Angriffen auf über dreißig kommunale Wasserversorgungseinrichtungen im Bundesstaat Minnesota, was offizielle Stellen zu noch strengeren Maßnahmen zwingt. Regierungsbehörden haben spezielle Anweisungen zur sofortigen Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen an alle relevanten Unternehmen im ganzen Land gesendet.

Empfehlungen zur Gewährleistung der Sicherheit

Um diesen Bedrohungen vorzubeugen, empfehlen Experten Unternehmensleitern und technischen Betreibern dringend die Einhaltung folgender wichtiger Regeln:

Direkte Verbindung von Geräten mit dem Internet streng einschränken

Geschützte Gateways und moderne Firewalls verwenden

Alle Systempasswörter auf verstärkte Varianten ändern

Zugriffskontrolllisten konfigurieren, die den Datenaustausch nur zwischen vertrauenswürdigen Geräten erlauben

Experten sind der Ansicht, dass nur die strikte Einhaltung der Cybersicherheitsregeln und die Isolierung von Industrienetzwerken vom externen Internet dazu beitragen können, ähnliche Notfälle in Zukunft zu verhindern.