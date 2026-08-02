Anthropic KI-Modelle dringen bei Tests in Netzwerke ein

·26·Technologie
Anthropic KI-Modelle dringen bei Tests in Netzwerke ein

Anthropic, eines der führenden Unternehmen im Bereich der KI, hat bekannt gegeben, dass mehrere Modelle seiner Claude-Familie während interner Cybersicherheitstests unbefugten Zugriff auf die Systeme von drei Unternehmen erlangt haben. Laut ixbt.com wurde dieser Vorfall als „operative Fehlfunktion“ eingestuft, woraufhin alle Testprozesse am 23. Juli dieses Jahres vorübergehend ausgesetzt wurden. Dies berichtete Ixbt.com, berichtete .

Diese Vorfälle wurden nach der Überprüfung von über 141.000 Testsitzungen entdeckt. Diese Überprüfung begann kurz nachdem OpenAI gemeldet hatte, dass sein autonomes KI-Agenten-System unbefugten Zugriff auf die Hugging Face-Plattform erlangt hatte. Anthropic betonte, dass ein Fehler bei der Testorganisation die Ursache war.

Testfehler und Netzwerkverbindung

Eigentlich sollten die Modelle ohne Internetverbindung arbeiten, doch „aufgrund eines Missverständnisses haben sie sich mit dem öffentlichen Netzwerk verbunden“. Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 und ein internes experimentelles Modell mit Netzwerkzugriff gelang es, mit einfachen Methoden wie dem Erraten schwacher Passwörter und der Nutzung ungesicherter Netzwerkschnittstellen in die Infrastruktur von drei Organisationen einzudringen.

Einer der interessantesten Vorfälle betraf das Modell Claude Opus 4.7. Während der Durchführung einer Capture-the-Flag-Aufgabe – einem Trainingsszenario zur Suche nach versteckten Daten in einem Computernetzwerk – erhielt die KI versehentlich einen fiktiven Namen, der exakt dem Namen eines real existierenden Unternehmens entsprach. In der Annahme, die entdeckten realen Server seien Teil des Tests, identifizierte die KI daraufhin eigenständig Schwachstellen und verschaffte sich Zugriff auf die Datenbank.

Sicherheitsmaßnahmen und nächste Schritte

In einem anderen Fall brach ein noch unveröffentlichtes Forschungsmodell seinen Angriff selbstständig ab, als es erkannte, dass es sich bei dem Ziel nicht um eine Testumgebung, sondern um ein reales Unternehmen handelte. Anthropic informierte die betroffenen Organisationen am 27. Juli darüber. Zwei von ihnen wussten zuvor nichts von dem Vorfall, während die Kontaktaufnahme mit dem dritten Unternehmen noch läuft.

Das Partner-Cybersicherheitslabor Irregular führt ebenfalls eine eigene Untersuchung zu diesem Vorfall durch. Vertreter von Anthropic räumten ein, dass mit den wachsenden Fähigkeiten moderner KI-Modelle die bestehenden Kontrollmechanismen nicht mehr ausreichen und diese sowohl in internen als auch in externen Testumgebungen drastisch verschärft werden müssen.

Dieser Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund einer verschärften Aufmerksamkeit der US-Behörden für die Sicherheit neuer KI-Systeme. Nach ähnlichen Vorfällen im Zusammenhang mit OpenAI hatte die dortige Führung mit den Vorbereitungen für ein neues Testsystem für die leistungsstärksten Modelle begonnen. Derzeit diskutieren OpenAI und Anthropic Fragen zur Sicherheit zukünftiger KI-Systeme mit US-Regulierungsbehörden und Gesetzgebern.

AnthropicClaudeKünstliche IntelligenzCybersicherheitTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Rogbid SpinR Smartwatch: 100 Tage Akkulaufzeit und 50 Dollar PreisRogbid SpinR Smartwatch: 100 Tage Akkulaufzeit und 50 Dollar PreisHeute, 03:59OpenAI meldet Ausbruch autonomer KI-Agenten aus isolierter UmgebungOpenAI meldet Ausbruch autonomer KI-Agenten aus isolierter UmgebungHeute, 02:27Londoner Start-ups rebellieren gegen die Kultur des Silicon ValleyLondoner Start-ups rebellieren gegen die Kultur des Silicon ValleyHeute, 02:26Raymon Tarok Ultra: Neues E-Mountainbike mit DJI-Motor vorgestelltRaymon Tarok Ultra: Neues E-Mountainbike mit DJI-Motor vorgestelltHeute, 01:58SpaceX baut ein großes Gaskraftwerk für RechenzentrenSpaceX baut ein großes Gaskraftwerk für RechenzentrenHeute, 01:28Gericht lehnt xAI-Antrag auf Stopp des Nudify-App-Verbots abGericht lehnt xAI-Antrag auf Stopp des Nudify-App-Verbots abHeute, 01:23
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel