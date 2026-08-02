Xabi Alonso erfreut über die unerwartete Rückkehr von Mykhailo Mudryk zu Chelsea

Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso hat seine Überraschung und Freude darüber geäußert, dass der ukrainische Flügelspieler Mykhailo Mudryk nach seiner Sperre in den Kader zurückgekehrt ist. Der Anti-Doping-Fall des Spielers ist abgeschlossen, und er hat die Erlaubnis erhalten, an der Vorbereitungstour des Klubs in Asien teilzunehmen. Diese unerwartete Neuigkeit ist eine positive Entwicklung für den Londoner Klub, da der Spieler nach einer langen Pause wieder zum Team stößt, berichtet Goal.com berichtet .

Goal.com zufolge war der 25-jährige Spieler seit November 2024 vom Profifußball suspendiert worden, nachdem bei ihm die verbotene Substanz Meldonium nachgewiesen worden war. Der englische Fußballverband (FA) schloss die Ermittlungen offiziell ab, nachdem er das Schuldbekenntnis des Spielers akzeptiert und die bereits abgesessene 20-monatige Sperre als ausreichend erachtet hatte. Infolgedessen wird erwartet, dass Mudryk sich dem Team auf der Reise nach Hongkong anschließt.

Körperliche Verfassung und Geduld erforderlich

In einem Interview mit der Presse nach dem Freundschaftsspiel gegen Tottenham in Sydney gab Xabi Alonso zu, dass diese Nachricht für den Klub überraschend kam. Seinen Worten zufolge hatte das Trainerteam zu diesem Zeitpunkt nicht mit so positiven Nachrichten gerechnet, doch die Rückkehr des Spielers freute alle.

Gleichzeitig betonte der spanische Fachmann, dass man mit Mudryks körperlicher Verfassung vorsichtig umgehen müsse. Es ist nur natürlich, dass es für einen Flügelspieler, der fast zwei Jahre lang keine Pflichtspiele bestritten hat, schwierig sein wird, seine optimale Form wiederzufinden. Alonso erklärte, dass der aktuelle Zustand des Spielers noch nicht vollständig bekannt sei und er Zeit zur Eingewöhnung brauche.

Einzeltraining und eine schwierige Phase

Während seiner Sperre war es Mudryk strengstens untersagt, das Trainingsgelände von Chelsea zu betreten oder mit Vereinsmitarbeitern zu arbeiten. Aus diesem Grund musste der Spieler einen persönlichen Trainer und Torhüter engagieren, um seine körperliche Verfassung auf dem Trainingsgelände des Amateurklubs Uxbridge aufrechtzuerhalten. Xabi Alonso lobte die Widerstandskraft und Professionalität, die der Spieler während dieser Zeit gezeigt hatte.

„Er hat jeden Tag an sich gearbeitet. Wir verstehen, wie schwierig es war, weil er Fußball spielen und ein Teil des Teams sein wollte“, sagte Alonso. Der Trainer betonte, dass nicht jeder den mentalen Zustand des Spielers und die Prüfungen, die er durchgemacht hat, vollständig nachvollziehen könne, und versicherte, dass die Mannschaft ihn unterstützen werde.

Zur Erinnerung: Mykhailo Mudryk wechselte im Januar 2023 von Shakhtar Donetsk zu Chelsea. Der Flügelspieler, der in 73 Einsätzen für den Verein 10 Tore erzielte, bereitet sich nun darauf vor, seine Karriere beim englischen Klub neu zu starten.