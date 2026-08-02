Xabi Alonso erfreut über die unerwartete Rückkehr von Mykhailo Mudryk zu Chelsea

·3·Sport
Xabi Alonso erfreut über die unerwartete Rückkehr von Mykhailo Mudryk zu Chelsea

Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso hat seine Überraschung und Freude darüber geäußert, dass der ukrainische Flügelspieler Mykhailo Mudryk nach seiner Sperre in den Kader zurückgekehrt ist. Der Anti-Doping-Fall des Spielers ist abgeschlossen, und er hat die Erlaubnis erhalten, an der Vorbereitungstour des Klubs in Asien teilzunehmen. Diese unerwartete Neuigkeit ist eine positive Entwicklung für den Londoner Klub, da der Spieler nach einer langen Pause wieder zum Team stößt, berichtet Goal.com berichtet .

Goal.com zufolge war der 25-jährige Spieler seit November 2024 vom Profifußball suspendiert worden, nachdem bei ihm die verbotene Substanz Meldonium nachgewiesen worden war. Der englische Fußballverband (FA) schloss die Ermittlungen offiziell ab, nachdem er das Schuldbekenntnis des Spielers akzeptiert und die bereits abgesessene 20-monatige Sperre als ausreichend erachtet hatte. Infolgedessen wird erwartet, dass Mudryk sich dem Team auf der Reise nach Hongkong anschließt.

Körperliche Verfassung und Geduld erforderlich

In einem Interview mit der Presse nach dem Freundschaftsspiel gegen Tottenham in Sydney gab Xabi Alonso zu, dass diese Nachricht für den Klub überraschend kam. Seinen Worten zufolge hatte das Trainerteam zu diesem Zeitpunkt nicht mit so positiven Nachrichten gerechnet, doch die Rückkehr des Spielers freute alle.

Gleichzeitig betonte der spanische Fachmann, dass man mit Mudryks körperlicher Verfassung vorsichtig umgehen müsse. Es ist nur natürlich, dass es für einen Flügelspieler, der fast zwei Jahre lang keine Pflichtspiele bestritten hat, schwierig sein wird, seine optimale Form wiederzufinden. Alonso erklärte, dass der aktuelle Zustand des Spielers noch nicht vollständig bekannt sei und er Zeit zur Eingewöhnung brauche.

Einzeltraining und eine schwierige Phase

Während seiner Sperre war es Mudryk strengstens untersagt, das Trainingsgelände von Chelsea zu betreten oder mit Vereinsmitarbeitern zu arbeiten. Aus diesem Grund musste der Spieler einen persönlichen Trainer und Torhüter engagieren, um seine körperliche Verfassung auf dem Trainingsgelände des Amateurklubs Uxbridge aufrechtzuerhalten. Xabi Alonso lobte die Widerstandskraft und Professionalität, die der Spieler während dieser Zeit gezeigt hatte.

„Er hat jeden Tag an sich gearbeitet. Wir verstehen, wie schwierig es war, weil er Fußball spielen und ein Teil des Teams sein wollte“, sagte Alonso. Der Trainer betonte, dass nicht jeder den mentalen Zustand des Spielers und die Prüfungen, die er durchgemacht hat, vollständig nachvollziehen könne, und versicherte, dass die Mannschaft ihn unterstützen werde.

Zur Erinnerung: Mykhailo Mudryk wechselte im Januar 2023 von Shakhtar Donetsk zu Chelsea. Der Flügelspieler, der in 73 Einsätzen für den Verein 10 Tore erzielte, bereitet sich nun darauf vor, seine Karriere beim englischen Klub neu zu starten.

ChelseaXabi AlonsoMykhailo MudrykPremier LeagueFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Arsenal bezwingt Girona im Testspiel klar mit 4:1Arsenal bezwingt Girona im Testspiel klar mit 4:1Heute, 01:56Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?Gestern, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United strebt immer nach den höchsten ZielenBryan Mbeumo: Manchester United strebt immer nach den höchsten ZielenGestern, 23:32Real Madrid verspielt Sieg im TestspielReal Madrid verspielt Sieg im TestspielGestern, 23:32Real Madrid kurz vor Zahlung von 120 Millionen Euro für Yan DiomandeReal Madrid kurz vor Zahlung von 120 Millionen Euro für Yan DiomandeGestern, 22:54Real Madrid erstellt speziellen Trainingsplan für Antonio RüdigerReal Madrid erstellt speziellen Trainingsplan für Antonio RüdigerGestern, 22:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“