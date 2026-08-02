Lionel Messi kehrt in den Kader von Inter Miami zurück

Lionel Messi, Kapitän des US-Klubs Inter Miami, bereitet sich auf seine Rückkehr auf das Spielfeld vor. Laut GOAL.com wurde der argentinische Stürmer in den Kader für das Eastern-Conference-Spiel gegen Columbus Crew berufen und nimmt zunächst auf der Bank Platz, berichtet Goal .com.

Zur Erinnerung: Der achtmalige Ballon d'Or-Gewinner lief zuletzt am 19. Juli für die argentinische Nationalmannschaft auf. Nach der Niederlage im WM-Finale wurde dem Spieler ein kurzer, zweiwöchiger Urlaub genehmigt, weshalb er auch das MLS All-Star Game verpasste.

Neue Stars und Kaderänderungen

Gemeinsam mit Messi hat sich auch Rodrigo De Paul dem Team angeschlossen. Er wird die Partie voraussichtlich in der Startelf beginnen. Bemerkenswert ist, dass De Paul im Trikot des Klubs aus Miami zum ersten Mal gemeinsam mit der brasilianischen Mittelfeldlegende Casemiro auf dem Platz stehen wird. Bei seinem Debüt im vergangenen Spiel gegen Montreal hatte Casemiro bei den Fans einen positiven Eindruck hinterlassen.

Ein weiteres erfahrenes Teammitglied, Luis Suárez, befindet sich ebenfalls in herausragender Verfassung. Unter dem neuen Cheftrainer Guillermo Hoyos wirkt der uruguayische Stürmer wie ausgewechselt. Allein in den letzten drei Partien erzielte Suárez sechs Tore. Unter anderem verwandelte er letzte Woche gegen Montreal einen Elfmeter sicher und führte sein Team zum Sieg. Im Sturm bildet er ein effektives Duo mit Germán Berterame.

Wichtige Spiele stehen bevor

Die Rückkehr von Lionel Messi kommt für Miami genau zum richtigen Zeitpunkt, da das Team den Rest der Saison in zwei großen Wettbewerben bestreiten muss. Im Kampf um den Supporters' Shield ist jeder Punkt von entscheidender Bedeutung.

Nach dem Spiel am Samstag richtet Inter Miami den Fokus sofort auf das internationale Parkett. Am Mittwoch trifft das Team im Rahmen des Leagues Cup auf Atlético San Luis. Ein straffer Terminkalender und intensive Partien erwarten die Mannschaft.