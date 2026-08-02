Lionel Messi kehrt in den Kader von Inter Miami zurück

·8·Sport
Lionel Messi kehrt in den Kader von Inter Miami zurück

Lionel Messi, Kapitän des US-Klubs Inter Miami, bereitet sich auf seine Rückkehr auf das Spielfeld vor. Laut GOAL.com wurde der argentinische Stürmer in den Kader für das Eastern-Conference-Spiel gegen Columbus Crew berufen und nimmt zunächst auf der Bank Platz, berichtet Goal .com.

Zur Erinnerung: Der achtmalige Ballon d'Or-Gewinner lief zuletzt am 19. Juli für die argentinische Nationalmannschaft auf. Nach der Niederlage im WM-Finale wurde dem Spieler ein kurzer, zweiwöchiger Urlaub genehmigt, weshalb er auch das MLS All-Star Game verpasste.

Neue Stars und Kaderänderungen

Gemeinsam mit Messi hat sich auch Rodrigo De Paul dem Team angeschlossen. Er wird die Partie voraussichtlich in der Startelf beginnen. Bemerkenswert ist, dass De Paul im Trikot des Klubs aus Miami zum ersten Mal gemeinsam mit der brasilianischen Mittelfeldlegende Casemiro auf dem Platz stehen wird. Bei seinem Debüt im vergangenen Spiel gegen Montreal hatte Casemiro bei den Fans einen positiven Eindruck hinterlassen.

Ein weiteres erfahrenes Teammitglied, Luis Suárez, befindet sich ebenfalls in herausragender Verfassung. Unter dem neuen Cheftrainer Guillermo Hoyos wirkt der uruguayische Stürmer wie ausgewechselt. Allein in den letzten drei Partien erzielte Suárez sechs Tore. Unter anderem verwandelte er letzte Woche gegen Montreal einen Elfmeter sicher und führte sein Team zum Sieg. Im Sturm bildet er ein effektives Duo mit Germán Berterame.

Wichtige Spiele stehen bevor

Die Rückkehr von Lionel Messi kommt für Miami genau zum richtigen Zeitpunkt, da das Team den Rest der Saison in zwei großen Wettbewerben bestreiten muss. Im Kampf um den Supporters' Shield ist jeder Punkt von entscheidender Bedeutung.

Nach dem Spiel am Samstag richtet Inter Miami den Fokus sofort auf das internationale Parkett. Am Mittwoch trifft das Team im Rahmen des Leagues Cup auf Atlético San Luis. Ein straffer Terminkalender und intensive Partien erwarten die Mannschaft.

Lionel MessiInter MiamiMLSFußballRonaldo
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xabi Alonso erfreut über die unerwartete Rückkehr von Mykhailo Mudryk zu ChelseaXabi Alonso erfreut über die unerwartete Rückkehr von Mykhailo Mudryk zu ChelseaHeute, 02:34Arsenal bezwingt Girona im Testspiel klar mit 4:1Arsenal bezwingt Girona im Testspiel klar mit 4:1Heute, 01:56Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?Gestern, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United strebt immer nach den höchsten ZielenBryan Mbeumo: Manchester United strebt immer nach den höchsten ZielenGestern, 23:32Real Madrid verspielt Sieg im TestspielReal Madrid verspielt Sieg im TestspielGestern, 23:32Real Madrid kurz vor Zahlung von 120 Millionen Euro für Yan DiomandeReal Madrid kurz vor Zahlung von 120 Millionen Euro für Yan DiomandeGestern, 22:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“