SpaceX baut ein großes Gaskraftwerk für Rechenzentren

SpaceX, im Besitz von Elon Musk, hat angekündigt, bis Juli 2027 69 Gaskraftturbinen, die die xAI-KI-Rechenzentren in der Nähe von Memphis mit Strom versorgen, vollständig zu demontieren. Dieses Infrastrukturprojekt steht aufgrund von Umwelt- und Energiesicherheitsfragen weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit und von Juristen. Das berichtet Ixbt.com berichtet davon.

Wie Ixbt.com berichtet, werden die umstrittenen Gaskturbinen noch ein weiteres Jahr lang in Betrieb bleiben, bis ein neues permanentes Gaskraftwerk fertiggestellt ist. Die Gesamtleistung des neu geplanten Kraftwerks wird voraussichtlich 1,2 GW betragen. Die derzeit genutzten Anlagen befinden sich im Bundesstaat Mississippi nahe der Grenze zu Tennessee, und ihr Betrieb stößt auf den Widerstand von Umweltschützern und lokalen Aktivisten.

Umweltkonflikte und Gerichtsverfahren

Der Einsatz dieser Turbinen hat bereits zu Gerichtsverfahren geführt. Insbesondere die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) und das Southern Environmental Law Center werfen xAI vor, Anlagen ohne die erforderlichen Genehmigungen zu betreiben. Das Unternehmen argumentiert hingegen, dass keine Sonderlizenz erforderlich sei, da sich die Turbinen auf speziellen Transportplattformen befinden.

Gemäß US-Bundesvorschriften müssen solche Geräte mit einer bestimmten Leistung, die auf permanenter Basis genutzt werden, jedoch unabhängig von ihrer Platzierungsmethode zwingend lizenziert werden. Experten schätzen, dass die bestehenden Anlagen jährlich über 2.000 Tonnen Stickoxide (NOx) in die Atmosphäre ausstoßen und zur Smogbildung beitragen können.

Dennoch unterstützte das US-Justizministerium im Juli dieses Jahres die Position von SpaceX in diesem Rechtsstreit. Die Behörde erklärte, dass der Betrieb dieser Ausrüstung eng mit den nationalen, wirtschaftlichen und energiesitischen Sicherheitsfragen des Landes verknüpft sei.

Zukünftige Energiepläne

Das neu zu errichtende Gaskraftwerk wird aus 41 Gaskturbinen mit einer Leistung von 16,48 bis 50 MW bestehen. Gestützt auf die zur Lizenzierung eingereichten Dokumente lässt sich sagen, dass sich diese Geräte grundlegend von den derzeit verwendeten unterscheiden und modernen Anforderungen entsprechen.

Zur Information: Zuvor hatte Elon Musk bereits das auf mobile Gaskraftwerke spezialisierte Unternehmen APR Energy übernommen. Den verfügbaren Quellen zufolge wird die Ausrüstung dieses Unternehmens jedoch nicht in den neuen Komplex integriert. Dies könnte darauf hindeuten, dass in Zukunft weitere große Energieprojekte umgesetzt werden.