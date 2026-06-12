US-Überwachungsgesetz läuft erstmals aus

·17·Technologie
US-Überwachungsgesetz läuft erstmals aus

Das US-Repräsentantenhaus konnte das Gesetz zur anlasslosen Überwachung durch die Regierung nicht bis Freitag verlängern, was das Auslaufen des Gesetzes nahezu garantiert. Der Gesetzentwurf erhielt 218 Ja-Stimmen und 198 Nein-Stimmen, womit die für die Verabschiedung erforderliche Zweidrittelmehrheit verfehlt wurde. Laut Politico ist die nächste Abstimmung für den 23. Juni angesetzt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), insbesondere dessen Abschnitt 702, ermöglicht es US-Geheimdiensten, große Datenmengen zu sammeln, um ausländische Hacker, Spione und Terroristen zu identifizieren. Über Jahre hinweg betrachteten sowohl Demokraten als auch Republikaner dieses Verfahren als entscheidend für die nationale Sicherheit. In den letzten Wochen kam der Prozess jedoch aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über eine Reform des Gesetzes zum Stillstand.

Die Situation verschärfte sich durch die Nominierung von Bill Pulte durch Donald Trump als amtierender Direktor der nationalen Nachrichtendienste. Pultes mangelnde Erfahrung im Geheimdienstbereich löste bei vielen Gesetzgebern Besorgnis aus. Demokraten warnten, dass Pultes Rolle eine größere Bedrohung für die nationale Sicherheit darstelle als das Auslaufen des Gesetzes.

Am Donnerstag zog die Regierung Pultes Nominierung zurück und schlug stattdessen Jay Clayton vor. Doch zum Zeitpunkt dieser Ankündigung waren viele Kongressabgeordnete bereits in eine einwöchige Pause gegangen. Infolgedessen ist die Möglichkeit einer Last-Minute-Einigung zur Rettung des FISA-Gesetzes so gut wie ausgeschlossen.

USAFISADonald TrumpGeheimdienstGesetzgebung
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Titan-Killer erstmals live zu sehen: GeForce RTX 2080 Ti Super enthülltTitan-Killer erstmals live zu sehen: GeForce RTX 2080 Ti Super enthülltHeute, 11:56Vivo X Fold 6: Verwandelt sich mit PC-Modus und Mausunterstützung in eine vollwertige WorkstationVivo X Fold 6: Verwandelt sich mit PC-Modus und Mausunterstützung in eine vollwertige WorkstationHeute, 11:26Elon Musk schreibt Geschichte: Kurz davor, der erste Billionär der Welt zu werdenElon Musk schreibt Geschichte: Kurz davor, der erste Billionär der Welt zu werdenHeute, 10:53Commonwealth Fusion Systems aktualisiert Modell des ARC-FusionsreaktorsCommonwealth Fusion Systems aktualisiert Modell des ARC-FusionsreaktorsHeute, 10:50SanDisk stellt die ersten 4 TB und 8 TB SDUC-Speicherkarten vorSanDisk stellt die ersten 4 TB und 8 TB SDUC-Speicherkarten vorHeute, 10:27Mozilla Firefox hebt vorübergehend die Beschränkungen für kostenloses VPN aufMozilla Firefox hebt vorübergehend die Beschränkungen für kostenloses VPN aufHeute, 10:26
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen