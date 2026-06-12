US-Überwachungsgesetz läuft erstmals aus

Das US-Repräsentantenhaus konnte das Gesetz zur anlasslosen Überwachung durch die Regierung nicht bis Freitag verlängern, was das Auslaufen des Gesetzes nahezu garantiert. Der Gesetzentwurf erhielt 218 Ja-Stimmen und 198 Nein-Stimmen, womit die für die Verabschiedung erforderliche Zweidrittelmehrheit verfehlt wurde. Laut Politico ist die nächste Abstimmung für den 23. Juni angesetzt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), insbesondere dessen Abschnitt 702, ermöglicht es US-Geheimdiensten, große Datenmengen zu sammeln, um ausländische Hacker, Spione und Terroristen zu identifizieren. Über Jahre hinweg betrachteten sowohl Demokraten als auch Republikaner dieses Verfahren als entscheidend für die nationale Sicherheit. In den letzten Wochen kam der Prozess jedoch aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über eine Reform des Gesetzes zum Stillstand.

Die Situation verschärfte sich durch die Nominierung von Bill Pulte durch Donald Trump als amtierender Direktor der nationalen Nachrichtendienste. Pultes mangelnde Erfahrung im Geheimdienstbereich löste bei vielen Gesetzgebern Besorgnis aus. Demokraten warnten, dass Pultes Rolle eine größere Bedrohung für die nationale Sicherheit darstelle als das Auslaufen des Gesetzes.

Am Donnerstag zog die Regierung Pultes Nominierung zurück und schlug stattdessen Jay Clayton vor. Doch zum Zeitpunkt dieser Ankündigung waren viele Kongressabgeordnete bereits in eine einwöchige Pause gegangen. Infolgedessen ist die Möglichkeit einer Last-Minute-Einigung zur Rettung des FISA-Gesetzes so gut wie ausgeschlossen.