Anzahl der HarmonyOS-Geräte im Huawei-Ökosystem übersteigt 1,3 Milliarden

Zur Eröffnung der Entwicklerkonferenz HDC 2026 am 12. Juni gab Huawei bekannt, dass sein HarmonyOS-Ökosystem die Marke von 1,3 Milliarden verbundenen Geräten überschritten hat. Dies teilte Richard Yu, Vorsitzender der Consumer Business Group, mit. Wie Ixbt.com berichtet .

Diese Zahl umfasst Smartphones, Tablets, PCs sowie Automobiltechnik, Rechenzentrumskomponenten und Haushaltsgeräte. Huawei-Vertreter betonten, dass das Streben nach technologischer Unabhängigkeit und die Entwicklung eigener Lösungen für alle Marktsegmente eine strategische Antwort auf die US-Exportbeschränkungen war.

Derzeit zielt das Unternehmen darauf ab, sein Betriebssystem weltweit auszubauen. Auf der Konferenz wurde besonderes Augenmerk auf den Open-Source-Code von HarmonyOS gelegt, der als digitale Grundlage für Tausende von Branchen dient. Mehr als 13.000 Entwickler sind an dem Projekt beteiligt, und der Code-Umfang hat 140 Millionen Zeilen überschritten.

Das Partnernetzwerk des Ökosystems umfasst heute über 3.200 Unternehmen. Huawei stärkt weiterhin seine Position auf dem Weltmarkt durch die ständige Verbesserung seiner Softwareplattform und den Ausbau von AI-Funktionen.