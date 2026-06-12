SpaceX IPO: Alle Details zum größten Börsengang der Geschichte

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SpaceX IPO: Alle Details zum größten Börsengang der Geschichte

SpaceX steht seit Jahren aufgrund seiner wiederverwendbaren Raketenstarts, der Erweiterung des Starlink-Satellitennetzwerks und natürlich seines Gründers Elon Musk im Fokus von Investoren und der breiten Öffentlichkeit. Doch nichts in der 24-jährigen Geschichte des Unternehmens ist mit dem mit Spannung erwarteten IPO (Initial Public Offering) vergleichbar. Das Unternehmen plant, durch die Ausgabe von 555,6 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 135 $ insgesamt 75 Milliarden $ aufzubringen, was es zum größten IPO der Geschichte macht. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Es wird erwartet, dass dieser Deal Elon Musk zum ersten Billionär der Welt macht. SpaceX wird sein Debüt an der NASDAQ-Börse geben, und nach der offiziellen Notierung werden die Aktienkurse in Echtzeit verfolgt. Finanzanalysten und große Medien wie Bloomberg und CNBC berichten live über diesen Prozess und beobachten jede Marktbewegung genau.

Der S-1-Bericht des Unternehmens enthüllte einige überraschende Zahlen. Während SpaceX im Jahr 2025 beispielsweise einen Umsatz von über 18 Milliarden $ erzielte, verzeichnete es einen Verlust von 4,9 Milliarden $. Dies ist Teil eines Gesamtverlusts von 37 Milliarden $ seit der Gründung des Unternehmens. Dennoch behält Elon Musk die volle Kontrolle und hält 85,1 % der Stimmrechte am Unternehmen.

Dieser IPO ist nicht nur für Musk, sondern auch für die Mitarbeiter des Unternehmens eine große finanzielle Chance. Die New York Times berichtet, dass durch den Börsengang fast 4.400 SpaceX-Mitarbeiter zu Millionären werden könnten. Derzeit konzentriert sich alles auf den Zeitpunkt des Markteintritts und die zukünftige Rolle des Unternehmens in der Technologiewelt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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