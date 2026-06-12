Highspeed-Internet in ganz Russland: 16 weitere Satelliten gestartet

·1·Technologie
Highspeed-Internet in ganz Russland: 16 weitere Satelliten gestartet

Russlands Internet-Satellitenkonstellation wurde um 16 neue Einheiten erweitert. Dies wurde von der Führung des Landes bekannt gegeben. Obwohl der genaue Name des Projekts nicht genannt wurde, handelt es sich höchstwahrscheinlich um das Rassvet-System. Die erste Charge von 16 Einheiten dieses Systems wurde im März dieses Jahres in die Umlaufbahn gebracht. Wie Ixbt.com berichtet.

Derzeit bleibt der Ausbau der Satellitenkonstellation eine Priorität. Offiziellen Angaben zufolge reicht die aktuelle Anzahl der Einheiten nicht aus, um das gesamte Land mit qualitativ hochwertiger Konnektivität zu versorgen. Daher liegt der Hauptfokus auf der weiteren Erhöhung der Satellitenzahl im Weltraum.

Dem Plan zufolge sollen sich mehr als 30 Satelliten des Rassvet-Systems im Orbit befinden. Letzte Woche gab es Berichte, dass eine der Einheiten aus der ersten Gruppe in der Atmosphäre verglüht ist. Wenn es bei der zweiten Gruppe keine Probleme gibt, wird das System insgesamt 31 Satelliten umfassen.

Dieses Projekt ist Teil einer Strategie zur Einführung von Highspeed-Gigabit-Internet auf russischem Territorium. In Zukunft soll ein solches Satellitennetzwerk auch in abgelegenen Regionen für eine stabile Verbindung sorgen.

RusslandInternetSatellitTechnologieRassvet
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Rekord-Traffic auf der Robinhood-Plattform nach dem SpaceX-BörsendebütRekord-Traffic auf der Robinhood-Plattform nach dem SpaceX-BörsendebütHeute, 17:22SpaceX startet Falcon 9 Rakete zum 27. Mal erfolgreichSpaceX startet Falcon 9 Rakete zum 27. Mal erfolgreichHeute, 17:22Google verklagt chinesische Cyberkriminelle wegen BetrugsGoogle verklagt chinesische Cyberkriminelle wegen BetrugsHeute, 17:20Satelliten lernen treibstoffloses Bewegen: neue MagnettechnologieSatelliten lernen treibstoffloses Bewegen: neue MagnettechnologieHeute, 16:50SpaceX, Anthropic und OpenAI: Eine neue Ära beginnt auf dem IPO-MarktSpaceX, Anthropic und OpenAI: Eine neue Ära beginnt auf dem IPO-MarktHeute, 16:22Asus ROG Equalizer: Das Kabel, das vor Schmelzen schützen sollte, ist selbst geschmolzenAsus ROG Equalizer: Das Kabel, das vor Schmelzen schützen sollte, ist selbst geschmolzenHeute, 15:54
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen