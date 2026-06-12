Highspeed-Internet in ganz Russland: 16 weitere Satelliten gestartet

Russlands Internet-Satellitenkonstellation wurde um 16 neue Einheiten erweitert. Dies wurde von der Führung des Landes bekannt gegeben. Obwohl der genaue Name des Projekts nicht genannt wurde, handelt es sich höchstwahrscheinlich um das Rassvet-System. Die erste Charge von 16 Einheiten dieses Systems wurde im März dieses Jahres in die Umlaufbahn gebracht. Wie Ixbt.com berichtet.

Derzeit bleibt der Ausbau der Satellitenkonstellation eine Priorität. Offiziellen Angaben zufolge reicht die aktuelle Anzahl der Einheiten nicht aus, um das gesamte Land mit qualitativ hochwertiger Konnektivität zu versorgen. Daher liegt der Hauptfokus auf der weiteren Erhöhung der Satellitenzahl im Weltraum.

Dem Plan zufolge sollen sich mehr als 30 Satelliten des Rassvet-Systems im Orbit befinden. Letzte Woche gab es Berichte, dass eine der Einheiten aus der ersten Gruppe in der Atmosphäre verglüht ist. Wenn es bei der zweiten Gruppe keine Probleme gibt, wird das System insgesamt 31 Satelliten umfassen.

Dieses Projekt ist Teil einer Strategie zur Einführung von Highspeed-Gigabit-Internet auf russischem Territorium. In Zukunft soll ein solches Satellitennetzwerk auch in abgelegenen Regionen für eine stabile Verbindung sorgen.