Kioxia überholt kurzzeitig Toyota und wird zum Marktführer in Japan

·31·Technologie
Kioxia überholt kurzzeitig Toyota und wird zum Marktführer in Japan

Kioxia, einer der weltweit führenden Hersteller von NAND-Flash-Speichern, übertraf am 12. Juni im Handel die Marktkapitalisierung der Toyota Motor Corporation und wurde zum wertvollsten Unternehmen Japans. Dieses Ereignis ging als vorübergehende Ablösung des langjährigen Automobilgiganten in die Geschichte ein. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Japanischen Medienberichten zufolge überstieg die Marktkapitalisierung von Kioxia während des Handels 44 Billionen Yen (ca. 300 Milliarden Dollar). Zum gleichen Zeitpunkt wurde der Wert von Toyota auf fast 43 Billionen Yen geschätzt. Obwohl die Führung nicht lange anhielt und Toyota seinen Platz zurückeroberte, gilt dies als wichtiges Signal für den japanischen Aktienmarkt.

Analysten führen den rasanten Anstieg der Kioxia-Aktien auf den anhaltenden Boom rund um AI-Technologien zurück. Die Entwicklung von AI-Diensten wie ChatGPT, Cloud-Plattformen und großen Rechenzentren erhöht die Nachfrage nach Speichergeräten drastisch, was zu einer bedeutenden Einnahmequelle für NAND-Hersteller geworden ist.

Kioxia wurde 2018 durch die Ausgliederung des Speichergeschäfts von Toshiba gegründet. Es ist erwähnenswert, dass das Wachstum des Technologiesektors weltweit zu beobachten ist – zuvor wurde auch der Lithografie-Ausrüster ASML zur wertvollsten Marke Europas.

KioxiaToyotaJapanTechnologieAI
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

SpaceX IPO: Der größte Börsengang der Geschichte und Musks neuer RekordSpaceX IPO: Der größte Börsengang der Geschichte und Musks neuer RekordGestern, 18:57Beschleunigte Expansion des Universums durch Typ-Ia-Supernovae bestätigtBeschleunigte Expansion des Universums durch Typ-Ia-Supernovae bestätigtGestern, 18:55Elon Musk: Ich gab SpaceX weniger als 10 Prozent ErfolgschanceElon Musk: Ich gab SpaceX weniger als 10 Prozent ErfolgschanceGestern, 18:52SpaceX-Aktien steigen um 30%: Unternehmen unter den sechs wertvollsten in den USASpaceX-Aktien steigen um 30%: Unternehmen unter den sechs wertvollsten in den USAGestern, 18:29Ubtech stellt die weltweit ersten hyperrealistischen emotionalen Roboter vorUbtech stellt die weltweit ersten hyperrealistischen emotionalen Roboter vorGestern, 18:28KI zur Vorhersage des Sterberisikos bei akutem Koronarsyndrom entwickeltKI zur Vorhersage des Sterberisikos bei akutem Koronarsyndrom entwickeltGestern, 18:26
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen