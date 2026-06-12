Kioxia überholt kurzzeitig Toyota und wird zum Marktführer in Japan

Kioxia, einer der weltweit führenden Hersteller von NAND-Flash-Speichern, übertraf am 12. Juni im Handel die Marktkapitalisierung der Toyota Motor Corporation und wurde zum wertvollsten Unternehmen Japans. Dieses Ereignis ging als vorübergehende Ablösung des langjährigen Automobilgiganten in die Geschichte ein. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Japanischen Medienberichten zufolge überstieg die Marktkapitalisierung von Kioxia während des Handels 44 Billionen Yen (ca. 300 Milliarden Dollar). Zum gleichen Zeitpunkt wurde der Wert von Toyota auf fast 43 Billionen Yen geschätzt. Obwohl die Führung nicht lange anhielt und Toyota seinen Platz zurückeroberte, gilt dies als wichtiges Signal für den japanischen Aktienmarkt.

Analysten führen den rasanten Anstieg der Kioxia-Aktien auf den anhaltenden Boom rund um AI-Technologien zurück. Die Entwicklung von AI-Diensten wie ChatGPT, Cloud-Plattformen und großen Rechenzentren erhöht die Nachfrage nach Speichergeräten drastisch, was zu einer bedeutenden Einnahmequelle für NAND-Hersteller geworden ist.

Kioxia wurde 2018 durch die Ausgliederung des Speichergeschäfts von Toshiba gegründet. Es ist erwähnenswert, dass das Wachstum des Technologiesektors weltweit zu beobachten ist – zuvor wurde auch der Lithografie-Ausrüster ASML zur wertvollsten Marke Europas.