SpaceX-Aktien steigen um 30%: Unternehmen unter den sechs wertvollsten in den USA

SpaceX hat seinen ersten Handelstag als börsennotiertes Unternehmen erfolgreich begonnen. Mit Handelsbeginn an der Nasdaq stieg der Aktienkurs auf 150 Dollar, was 11 % über dem IPO-Preis vom Donnerstag liegt. Bis zur Mittagszeit kletterten die Aktien auf 176 Dollar, wodurch die Marktkapitalisierung des Unternehmens fast 2,3 Billionen Dollar erreichte. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Dieser steile Anstieg machte SpaceX zum sechstwertvollsten börsennotierten Unternehmen der USA. Laut Bloomberg überstieg die Nachfrage beim IPO das Angebot um das Vierfache. Viele institutionelle Anleger sind gezwungen, Aktien auf dem freien Markt zu kaufen, was die Preise weiter in die Höhe treibt.

Ein weiterer Grund für den Kursanstieg ist der geringe Anteil an frei handelbaren Aktien. Nur 4 % der Aktien sind für den öffentlichen Handel verfügbar, der Rest verbleibt bei frühen Investoren und Mitarbeitern. Zudem hat SpaceX mit mehreren Indizes, darunter dem Nasdaq 100, vereinbart, die Aufnahmefrist von mehreren Monaten auf wenige Tage zu verkürzen.

Die Plattform Robinhood meldete, dass das Handelsvolumen nach dem SpaceX-Debüt ein Rekordniveau erreicht hat. Dieser IPO brachte eine der größten Renditen in der Geschichte des Risikokapitals. So ist die 600-Millionen-Dollar-Investition des Founders Fund nun auf über 50 Milliarden Dollar angewachsen. Auch große Investoren wie Andreessen Horowitz und Sequoia erzielten Gewinne in zweistelliger Milliardenhöhe.

Unternehmensgründer Elon Musk wurde mit Erreichen des Aktienkurses von 150 Dollar zum weltweit ersten Billionär. Wie die The New York Times berichtet, werden durch dieses historische Debüt voraussichtlich über 4.400 aktuelle und ehemalige SpaceX-Mitarbeiter zu Millionären und 400 zu Centimillionären.