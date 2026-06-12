Elon Musk: Ich gab SpaceX weniger als 10 Prozent Erfolgschance

Vor dem größten IPO der Geschichte traf sich Elon Musk mit Mitarbeitern im SpaceX-Hauptquartier in Texas. Während seiner Rede gab er zu, dass er anfangs kaum daran glaubte, dass das Unternehmen sein heutiges Niveau erreichen würde. Laut Musk gab er SpaceX weniger als 10 Prozent Erfolgschance. Dies berichtet Ixbt.com .

„Es ist schwer zu glauben, dass ein Unternehmen, das in einem kleinen Lagerhaus in El Segundo begann, im Rahmen des größten IPO der Geschichte an die Börse geht. Wenn mir das damals jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt: ‚Du musst etwas sehr Starkes genommen haben.‘ Ich gab SpaceX weniger als 10 Prozent Chance, überhaupt zu überleben“, sagte der Milliardär.

Der SpaceX-Chef ging auch auf die ehrgeizigen zukünftigen Ziele des Unternehmens ein. Er betonte, dass das Ziel nicht nur darin bestehe, einige Astronauten ins All zu schicken, sondern jeden Menschen zum Mond, zum Mars oder an jeden beliebigen Punkt des Sonnensystems zu befördern.

„Wir wollen Sie, genau Sie, zum Mond, zum Mars und schließlich noch weiter bringen“, fügte er hinzu. Unterdessen stieg der Preis der SpaceX-Aktien vor Handelsbeginn um fast 30 Prozent auf 170 Dollar. Dies bedeutet, dass die Marktbewertung des Unternehmens 100 Milliarden Dollar übersteigen könnte.