Huawei übertrifft Apple und Google bei der Optimierung

Auf der Huawei Developer Conference 2026 gab das Unternehmen überraschende Daten zur Entwicklung seines Betriebssystems HarmonyOS bekannt. Laut Yu Chengdong, Leiter der Consumer-Sparte von Huawei, kann die Plattform bereits stabil auf Geräten mit nur 128 KB RAM laufen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Ingenieure des Unternehmens optimieren das System weiter und planen, die Mindestanforderung in Zukunft auf 64 KB zu senken. Dieser Wert unterscheidet sich drastisch von den Anforderungen moderner Android- und iOS-Systeme. Zum Beispiel benötigt selbst die vereinfachte Android Go-Version mehrere GB RAM. Zum Vergleich: Das 1995 veröffentlichte Windows 95 benötigte mindestens 4 MB RAM.

Ein solch hohes Maß an Optimierung ermöglicht es Huawei, HarmonyOS massenhaft für Geräte des Internets der Dinge (IoT) einzusetzen. In diesem Bereich sind ein minimaler Energieverbrauch und geringe Hardwareanforderungen von entscheidender Bedeutung. Bei der Präsentation wurde darauf hingewiesen, dass einige Geräte mit HarmonyOS mit einer einzigen Ladung bis zu einem Jahr laufen können.

Diese Plattform ist äußerst attraktiv für energieeffiziente Geräte wie Sensoren, Wearables und Smart-Home-Systeme. Nachdem Huawei aufgrund von US-Sanktionen von Android und anderen amerikanischen Technologien abgeschnitten wurde, betrachtet das Unternehmen HarmonyOS als Basis seines unabhängigen Ökosystems.