SpaceX-Börsengang soll ein „zweites Weltraumzeitalter“ einläuten

·26·Technologie
SpaceX-Börsengang soll ein „zweites Weltraumzeitalter“ einläuten

Der potenzielle Börsengang (IPO) von SpaceX wird von Investoren und Risikokapitalfonds als der größte Börsengang der Geschichte bewertet. Marktteilnehmer glauben, dass dieses Ereignis nicht nur den Status des Unternehmens verändern, sondern auch die Dynamik der gesamten Raumfahrtindustrie, die derzeit stark von privatem Kapital abhängt, neu definieren wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zahlreiche Risikokapitalgeber vergleichen den bevorstehenden IPO mit dem Börsengang von Netscape in den 1990er Jahren. Damals veränderte das Ereignis die Sichtweise auf die Internetbranche grundlegend und löste einen massiven Investitionsschub aus. Dieser Analogie folgend wird die Notierung von SpaceX dazu beitragen, den Weltraum als eigenständige Anlageklasse zu etablieren.

Laut Investoren, die von Payload befragt wurden, wird die Entstehung einer öffentlichen Marktbewertung für SpaceX Kapital von Risikokapitalfonds „auftauen“, das lange auf die Liquidität des Privatunternehmens gewartet hat. Ein Teil dieser Mittel könnte in neue Weltraum-Startups, Entwickler von Raketensystemen und Satellitendienste fließen.

Zudem wird erwartet, dass der IPO eine neue Gründerwelle auslöst: Sobald SpaceX-Mitarbeiter ihre Anteile zu Geld machen, werden sie die Möglichkeit haben, eigene Unternehmen zu gründen. Viele Experten bezeichnen dies als das bedeutendste Ereignis im Industriesektor, da die Erfahrung und das Kapital der SpaceX-Ingenieure zum Aufbau eines neuen Ökosystems beitragen werden.

Gleichzeitig gibt es Bedenken, dass die Dominanz von SpaceX bei Raketenstarts und Satellitenkommunikation die Finanzierung für direkte Wettbewerber erschweren könnte. Dennoch sorgen das wachsende US-Verteidigungsbudget für Weltraumprogramme und die Zunahme staatlicher Aufträge für eine stabile Nachfrage im gesamten Sektor.

SpaceXIPOWeltraumVentureElon Musk
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ein Photon — zwei Produkte: Solarreaktor verwandelt CO2 und Abfall in RohstoffeEin Photon — zwei Produkte: Solarreaktor verwandelt CO2 und Abfall in RohstoffeHeute, 20:52Google verklagt Cyberkriminelle, die KI für Betrug nutzenGoogle verklagt Cyberkriminelle, die KI für Betrug nutzenHeute, 20:50Huawei übertrifft Apple und Google bei der OptimierungHuawei übertrifft Apple und Google bei der OptimierungHeute, 20:29SpaceX-Aktien steigen um 19%: Der weltweit erste Billionär ist daSpaceX-Aktien steigen um 19%: Der weltweit erste Billionär ist daHeute, 20:22Grafikkarte zum Preis eines Autos: Preis der NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell bekanntGrafikkarte zum Preis eines Autos: Preis der NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell bekanntHeute, 19:52Künstliche Intelligenz entdeckt neue Antibiotika gegen SuperbakterienKünstliche Intelligenz entdeckt neue Antibiotika gegen SuperbakterienHeute, 19:51
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen