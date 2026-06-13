SpaceX-Börsengang soll ein „zweites Weltraumzeitalter“ einläuten

Der potenzielle Börsengang (IPO) von SpaceX wird von Investoren und Risikokapitalfonds als der größte Börsengang der Geschichte bewertet. Marktteilnehmer glauben, dass dieses Ereignis nicht nur den Status des Unternehmens verändern, sondern auch die Dynamik der gesamten Raumfahrtindustrie, die derzeit stark von privatem Kapital abhängt, neu definieren wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zahlreiche Risikokapitalgeber vergleichen den bevorstehenden IPO mit dem Börsengang von Netscape in den 1990er Jahren. Damals veränderte das Ereignis die Sichtweise auf die Internetbranche grundlegend und löste einen massiven Investitionsschub aus. Dieser Analogie folgend wird die Notierung von SpaceX dazu beitragen, den Weltraum als eigenständige Anlageklasse zu etablieren.

Laut Investoren, die von Payload befragt wurden, wird die Entstehung einer öffentlichen Marktbewertung für SpaceX Kapital von Risikokapitalfonds „auftauen“, das lange auf die Liquidität des Privatunternehmens gewartet hat. Ein Teil dieser Mittel könnte in neue Weltraum-Startups, Entwickler von Raketensystemen und Satellitendienste fließen.

Zudem wird erwartet, dass der IPO eine neue Gründerwelle auslöst: Sobald SpaceX-Mitarbeiter ihre Anteile zu Geld machen, werden sie die Möglichkeit haben, eigene Unternehmen zu gründen. Viele Experten bezeichnen dies als das bedeutendste Ereignis im Industriesektor, da die Erfahrung und das Kapital der SpaceX-Ingenieure zum Aufbau eines neuen Ökosystems beitragen werden.

Gleichzeitig gibt es Bedenken, dass die Dominanz von SpaceX bei Raketenstarts und Satellitenkommunikation die Finanzierung für direkte Wettbewerber erschweren könnte. Dennoch sorgen das wachsende US-Verteidigungsbudget für Weltraumprogramme und die Zunahme staatlicher Aufträge für eine stabile Nachfrage im gesamten Sektor.