Grüner Streifen auf dem Google Pixel 9 Display aufgetaucht

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Grüner Streifen auf dem Google Pixel 9 Display aufgetaucht

Ein Google Pixel 9-Besitzer, bekannt auf Reddit unter dem Namen Gold_Blacksmith_7678, berichtete von einem unerwarteten Problem nach der Installation des neuesten Sicherheitsupdates. Laut dem Nutzer erschien nach dem Software-Update ein charakteristischer grüner Streifen über das gesamte Display. Dies berichtet Ixbt.com .

Solche Defekte sind Google Pixel-Nutzern nicht fremd, doch diesmal überraschte die Reaktion des Unternehmens viele. Der Google-Support verwies auf die abgelaufene Garantie und bot dem Nutzer eine kostenpflichtige Reparatur für 400 Dollar oder einen Rabatt von 20 % auf ein neues Gerät an.

Der Besitzer des Smartphones widersprach dieser Entscheidung entschieden. Er betonte, dass das Google Pixel 9 keinerlei mechanische Schäden erlitten habe, nicht heruntergefallen sei und nicht mit Wasser in Berührung kam. Er versuchte zu beweisen, dass das Problem unmittelbar nach dem System-Update auftrat.

Nach mehrfachen Anfragen und einer breiten Diskussion in den sozialen Medien sah sich Google gezwungen, seine Position zu ändern. Das Unternehmen überprüfte die Situation erneut und stimmte zu, das Gerät im Rahmen eines speziellen "Ausnahme-Support-Programms" kostenlos auszutauschen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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