Samsung hat das One UI 8.5 Update für alle Galaxy-Geräte veröffentlicht

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Samsung hat das One UI 8.5 Update für alle Galaxy-Geräte veröffentlicht

Samsung hat die Verteilung der One UI 8.5-Oberfläche, die im Dezember als Beta-Programm für die Galaxy S25-Serie eingeführt wurde, auf alle zugelassenen Geräte abgeschlossen. Nach erfolgreichen Betatests und der Veröffentlichung einer stabilen Version für die Galaxy S26-Reihe begann das Unternehmen im letzten Monat mit der Aktualisierung älterer Smartphone-Modelle. Dies berichtet Ixbt.com .

Offiziellen Angaben zufolge sollten insgesamt 44 Geräte das One UI 8.5-Update erhalten. Einen Monat später hat das Unternehmen die Software für alle Modelle dieser Liste bereitgestellt. Das letzte Modell, das diesen Prozess abschloss, war das Galaxy A15 Smartphone.

Interessanterweise wurde erwartet, dass weitere 18 Geräte dieses Update erhalten würden, auch wenn Samsung dies nicht offiziell bestätigt hat. Bisher hat das Unternehmen das Update bereits für 10 Geräte dieser "inoffiziellen" Liste angekündigt. Dies deutet darauf hin, dass auch die Besitzer der restlichen acht Modelle die Möglichkeit haben könnten, die neue Benutzeroberfläche zu erhalten.

Das One UI 8.5-Update umfasst Verbesserungen der Systemstabilität, aktualisierte Sicherheitsprotokolle und eine Reihe von Verbesserungen der Benutzeroberfläche. Derzeit können alle berechtigten Besitzer von Galaxy-Smartphones und -Tablets die Software über das Einstellungsmenü herunterladen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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