Wie ein SpaceX-Schweißer zum Millionär wurde: Die Geschichte von Juan Hernandez

Nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX standen nicht nur Großinvestoren und Elon Musk, sondern auch einfache Mitarbeiter im Rampenlicht. Juan Hernandez, ein Schweißer aus Mexiko, der bei dem Unternehmen etwa $28 pro Stunde verdiente, wurde zu einem dieser glücklichen Mitarbeiter. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nachdem er 2015 in Vollzeit angefangen hatte, erhielt Hernandez von SpaceX zunächst ein Aktienpaket im Wert von $10.000. Zudem kaufte er über fast 10 Jahre hinweg regelmäßig Unternehmensanteile von seinem Gehalt. Als SpaceX an die Börse ging und der Aktienkurs auf $167 stieg, überstieg der Wert seiner Vermögenswerte $1 Million.

Diese Erfolgsgeschichte verbreitete sich, nachdem Elon Musk sie in den sozialen Medien geteilt hatte. Das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm des Unternehmens ermöglichte es Tausenden von Arbeitnehmern, Mitinhaber des Unternehmens zu werden. Langjähriger Besitz in Kombination mit steigenden Aktienkursen auf dem freien Markt hat ihren Wohlstand drastisch erhöht.

Berichten zufolge wird erwartet, dass nach dem Börsengang von SpaceX mehr als 4.000 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter zu Dollar-Millionären werden. Weitere 400 Personen könnten aufgrund des langfristigen Anreizsystems Aktienpakete im Wert von über $100 Millionen halten.

Das Debüt von SpaceX an der Nasdaq endete mit einem starken Anstieg der Notierungen. Bereits am ersten Handelstag stiegen die Aktien um 19 % auf $160,95. Infolgedessen erreichte der Marktwert des Unternehmens $2,1 Billionen und übertraf damit Giganten wie Broadcom und Amazon.