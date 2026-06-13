Parker Solar Probe nähert sich der Sonne auf 6,1 Millionen Kilometer

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Parker Solar Probe nähert sich der Sonne auf 6,1 Millionen Kilometer

Die Raumsonde Parker Solar Probe hat ihren jüngsten extremen Vorbeiflug an der Sonne erfolgreich abgeschlossen. Experten des Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University berichteten, dass die Sonde nach neun Tagen im autonomen Modus ein Funksignal zur Erde gesendet hat. Dies war der 28. Flug der Sonde durch die äußere Atmosphäre der Sonne, die Korona. Dies berichtet Nachrichten von.

Während des Vorbeiflugs am 8. Juni erreichte die Parker Solar Probe ihre persönlichen Rekorde. Die Sonde kam der Sonnenoberfläche auf etwa 6,1 Millionen Kilometer nahe, was weniger als 5 Prozent der Entfernung zwischen Erde und Sonne entspricht. Unter dem Einfluss der solaren Gravitation erreichte das Gerät eine Geschwindigkeit von fast 692.000 km/h. Bei dieser Geschwindigkeit könnte man die Strecke zwischen Erde und Mond in weniger als 40 Minuten zurücklegen.

Diese Mission ist besonders bedeutend, da sie mit dem solaren Maximum zusammenfällt, dem Höhepunkt des 11-jährigen Zyklus der Sonnenaktivität. Direkt in der Sonnenkorona sammelte die Parker Solar Probe wichtige Daten über den Ursprung des Sonnenwinds, die Struktur der Magnetfelder und Mechanismen des Weltraumwetters. Obwohl der 11,4 cm dicke Hitzeschild aus Kohlenstoffverbundwerkstoff bis zu 926°C heiß wurde, blieb die Elektronik im Inneren auf einer sicheren Temperatur.

Vom 17. bis 30. Juni werden die während des Transits durch die Sonnenkorona gesammelten wissenschaftlichen Hauptdaten zur Erde übertragen. Die Ergebnisse helfen Wissenschaftlern, solare Prozesse besser zu verstehen und die Genauigkeit von Weltraumwettervorhersagen zu verbessern, die für Satelliten, Kommunikationssysteme und Stromnetze entscheidend sind.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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