Eisen statt Platin: Neuer Katalysator für Batterien der Zukunft entwickelt

·55·Technologie
Eisen statt Platin: Neuer Katalysator für Batterien der Zukunft entwickelt

Wissenschaftler der Tohoku University in Japan haben einen neuen Katalysator auf Eisenbasis entwickelt, der Zink-Luft-Batterien deutlich effizienter und langlebiger machen könnte. Solche Batterien gelten aufgrund ihrer geringen Kosten, hohen Sicherheit und der Verwendung reichlich vorhandener Materialien als eine der vielversprechendsten Alternativen zu Lithium-Ionen-Akkus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stromquellen nutzen Zink-Luft-Batterien Sauerstoff aus der Umgebungsluft zur Stromerzeugung. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptproblem dieser Technologie war die Notwendigkeit, seltene Metalle wie teures Platin für die Sauerstoffreduktionsreaktion zu verwenden. Um diese Einschränkung zu umgehen, entschieden sich die japanischen Forscher für die Verwendung von Eisenoxid (Fe2O3). Obwohl Eisenoxid in einer alkalischen Umgebung stabil und sehr kostengünstig ist, verlangsamte es den Katalyseprozess, da es Hydroxylgruppen zu stark an sich band.

Um das Problem zu lösen, kombinierten die Wissenschaftler Eisenoxid mit Samariumoxid (Sm2O3), um eine künstliche heterostrukturelle Grenzfläche zu schaffen. Diese Methode ermöglichte es, die übermäßige Bindung zwischen Eisenatomen und Hydroxylgruppen abzuschwächen. Infolgedessen verlief die Reaktion ohne Hindernisse, und der Katalysator zeigte auch nach langfristigen Lade- und Entladezyklen eine hohe Stabilität.

Die neue Entwicklung wurde nicht nur in Laborberechnungen, sondern auch in realen Geräten getestet. Experimentelle Zink-Luft-Zellen konnten eine LED-Lampe zum Leuchten bringen und sogar ein Smartphone vollständig aufladen. Laut Professor Hao Li von der Tohoku University wird diese Technologie die Effizienz sowohl traditioneller flüssiger als auch moderner flexibler Festkörperbatterien steigern.

Wenn die Technologie erfolgreich im industriellen Maßstab implementiert wird, könnten solche Batterien in Bereichen eingesetzt werden, die von tragbarer Elektronik und Mobilgeräten bis hin zu großen Energiespeichersystemen für Solar- und Windkraftanlagen reichen. Die Forscher planen, diesen Ansatz in Zukunft auch auf andere Arten von Energiesystemen anzuwenden.

TechnologieBatterieEnergieWissenschaftInnovation
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neuer Lautsprecher für unter das Kopfkissen hilft gegen SchlaflosigkeitNeuer Lautsprecher für unter das Kopfkissen hilft gegen SchlaflosigkeitHeute, 16:27Russisches Internet verliert Zertifikate: GlobalSign beginnt mit SperrungRussisches Internet verliert Zertifikate: GlobalSign beginnt mit SperrungHeute, 15:54FBI baut eine spezielle Stadt zur Simulation von CyberangriffenFBI baut eine spezielle Stadt zur Simulation von CyberangriffenHeute, 11:20Großprojekt zur Schaffung einer "künstlichen Sonne" in den USA gestartetGroßprojekt zur Schaffung einer "künstlichen Sonne" in den USA gestartetHeute, 10:54Snapdragon-Transformer und Helios 18: Acer auf der Computex 2026Snapdragon-Transformer und Helios 18: Acer auf der Computex 2026Heute, 10:25Chinas stärkste Rakete bringt Kommunikationssatelliten der neuen Generation in den OrbitChinas stärkste Rakete bringt Kommunikationssatelliten der neuen Generation in den OrbitHeute, 09:23
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse