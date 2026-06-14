Corsair GPU Power Bridge Adapter schmilzt und beschädigt GeForce RTX 4090

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Corsair GPU Power Bridge Adapter schmilzt und beschädigt GeForce RTX 4090

Die 12VHPWR- und 12V-2x6-Stromanschlüsse von Grafikkarten schmelzen weiterhin, nicht nur bei Standardkabeln, sondern auch bei speziellen Adaptern, die genau dazu entwickelt wurden, solche Probleme zu verhindern. Ein Reddit-Nutzer namens Dry-Relationship5158 berichtete von einem Vorfall mit einem Corsair GPU Power Bridge Adapter. Dies wurde von Ixbt.com gemeldet.

Der Corsair GPU Power Bridge ist ein um 180 Grad abgewinkelter Adapter für Grafikkarten mit PCIe 5.0-Standard. Der Hersteller gab an, dass das Gerät die mechanische Belastung des Grafikkartenanschlusses reduzieren und eine hohe thermische Beständigkeit bieten sollte. Das Gerät ist für bis zu 55 A und hohe Temperaturen ausgelegt.

Laut dem Besitzer trat das Problem unmittelbar nach dem Start eines Spiels auf: Der Computer fror ein und startete automatisch neu. Beim Zerlegen des Systems wurde festgestellt, dass die obere Kontaktreihe des Adapters geschmolzen war und den Stromanschluss der Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition beschädigt hatte.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Garantie für den Corsair-Adapter abgelaufen ist, die RTX 4090 jedoch noch unter die offizielle Garantie fällt. Der Nvidia-Support hat die Grafikkarte zur Diagnose entgegengenommen, eine endgültige Entscheidung über Reparatur oder Austausch steht jedoch noch aus.

Zur Erinnerung: Der Preis für den Corsair GPU Power Bridge in Europa liegt bei etwa 25 Euro. Zuvor gab es einen ähnlichen Vorfall mit dem teuren Asus ROG Equalizer-Stromkabel, das ebenfalls schmolz, anstatt die Grafikkarte zu schützen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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