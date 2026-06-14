Belkin stellt neues 45W GaN-Ladegerät mit integriertem Kabel vor

·50·Technologie
Belkin stellt neues 45W GaN-Ladegerät mit integriertem Kabel vor

Belkin, eine der führenden Marken auf dem Zubehörmarkt, hat sein Ladegerät der neuen Generation vorgestellt. Das auf Galliumnitrid (GaN)-Technologie basierende Gerät bietet 45 W Leistung und zeichnet sich nicht nur durch seine Kompaktheit, sondern auch durch das praktische integrierte Kabel aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit ersetzen GaN-Halbleiter in der Technologiewelt das herkömmliche Silizium. Diese Technologie reduziert die Wärmeentwicklung der Geräte und ermöglicht eine deutliche Verkleinerung der Bauweise. Das neue Modell von Belkin misst 52 x 38 x 65 mm und wiegt nur 145 Gramm.

Technische Möglichkeiten und Design

Das Gerät besticht durch ein modernes Design in Weiß mit abgerundeten Kanten. Das Gehäuse verfügt über einklappbare Stecker, was zusätzlichen Komfort auf Reisen oder beim Transport in der Tasche bietet. Das Hauptmerkmal ist das 0,8 Meter lange, robuste USB-C-Kabel, das fest in die Frontplatte integriert ist.

Laut ixbt.com verfügt das neue Ladegerät nicht nur über ein integriertes Kabel, sondern auch über einen zusätzlichen USB-C-Anschluss. Dies ermöglicht es Benutzern, zwei Geräte gleichzeitig aufzuladen. Beide Ausgänge unterstützen moderne PD 3.1- und PPS-Protokolle, was ein sicheres und schnelles Laden von Smartphones und Tablets garantiert.

Die Leistungsverteilung erfolgt wie folgt:

  • Bei Nutzung nur eines Anschlusses – maximal 45 W Leistung;
  • Bei Anschluss von zwei Geräten – die Leistung wird auf 25 W und 20 W verteilt;
  • Voll kompatibel mit Geräten von Apple, Samsung und anderen großen Marken.
Die Neuheit wird derzeit auf internationalen Märkten auf etwa 30 USD (oder 199 Yuan) geschätzt. Angesichts der Beliebtheit von Belkin-Produkten ist zu erwarten, dass diese kompakte und universelle Lösung bald auch in lokalen Geschäften erhältlich sein wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Produkt von Belkin die Bedürfnisse moderner Nutzer voll erfüllt. Besonders für diejenigen, die kein separates Kabel mitführen möchten und ein hochwertiges Ladesystem schätzen, ist dies zweifellos eine der besten Optionen.

BelkinGaNTechnologieUSB-CGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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