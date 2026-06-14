Ubtech präsentiert ultra-realistische U1-Roboter: Tausende in der Warteschlange

Ein revolutionärer Schritt in der Welt der Robotik wurde vollzogen. Die von Ubtech entwickelten humanoiden Roboter der U1-Serie, die das menschliche Aussehen mit erstaunlicher Präzision nachahmen, haben unter Technikbegeisterten für großes Aufsehen gesorgt. Diese Geräte werden nicht nur als Maschinen, sondern als intelligente Begleiter interpretiert, die zu emotionaler Interaktion mit Menschen fähig sind. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com wurden in den nur 10 Tagen seit der offiziellen Ankündigung des neuen Produkts mehr als 3.800 Vorbestellungen aufgegeben. Diese Zahl zeigt, wie hoch das Interesse der Verbraucher an Robotern ist, die auf AI basieren und dem Menschen optisch so nahe wie möglich kommen.

Technische Möglichkeiten und Aussehen

Die U1-Serie wird in zwei Modellen angeboten: männlich und weiblich. Das männliche Modell ist 183 cm groß und wiegt 42 kg, während das weibliche Modell etwas kompakter ist: 168 cm groß und 35,2 kg schwer. Beide Modelle verfügen über Wi-Fi-Konnektivität und können mit einer einzigen Ladung 2 bis 4 Stunden lang aktiv betrieben werden.

Der erstaunlichste Aspekt der Roboter ist ihre Beweglichkeit. Sie verfügen über 88 Freiheitsgrade, die es ihnen ermöglichen, menschliche Bewegungen sehr präzise nachzuahmen. Die Roboter können beispielsweise blinzeln, den Kopf natürlich drehen und ihre Mimik verändern. Offizielle Videos, in denen eine Visagistin den weiblichen Roboter schminkt und der männliche Roboter in einem modernen Anzug mit Brille zu sehen ist, beweisen, wie realistisch sie sind.

Künstliche Intelligenz und Sicherheit

Das „Gehirn“ der U1-Roboter basiert auf einem massiven AI-Modell. Dieses System ist nicht nur für die Kommunikation verantwortlich, sondern auch dafür, die Emotionen des Benutzers zu verstehen und entsprechend zu reagieren. Das Gerät speichert zudem alle interaktiven Erinnerungen in einem lokalen verschlüsselten Speicher, was die Sicherheit persönlicher Daten gewährleistet.

Während des Bestellvorgangs können Benutzer das Aussehen des Roboters nach ihren Wünschen über mehrere Parameter anpassen. Dies ermöglicht jedem Kunden einen einzigartigen und individuellen Begleiter. Ubtech plant, den offiziellen Verkauf der Roboter am 30. Juni dieses Jahres zu starten.

Obwohl der endgültige Preis der Roboter noch nicht bekannt gegeben wurde, gehen Experten davon aus, dass diese Technologie in Zukunft eine neue Ära im Kampf gegen Einsamkeit oder im Dienstleistungssektor einläuten wird. Angesichts des wachsenden Interesses an solchen intelligenten Geräten auf dem Markt in Usbekistan ist es nicht ausgeschlossen, dass wir in Zukunft auch in unserem Land solchen Roboter-Assistenten begegnen werden.