Das US-Startup Avalanche hat bekannt gegeben, eine der wichtigsten Hürden auf dem Weg zur kommerziellen Fusionsenergie überwunden zu haben. Ingenieuren des Unternehmens gelang es, Plasma in einem Gerät mit nur 13 Zentimetern Durchmesser auf etwa 11 Millionen Grad Celsius zu erhitzen. Dieser Wert entspricht nahezu der Temperatur im Kern der Sonne und wird von Branchenexperten als wesentlicher Beweis dafür gewertet, dass sich die Technologie in die richtige Richtung entwickelt. Dies berichtet Nachrichten von.

Laut ixbt.com gilt das Überschreiten der 10-Millionen-Grad-Marke in der Welt der Fusionsphysik als eine Art „goldene Schwelle“. Weltweit konnten nur wenige Unternehmen ein solches Ergebnis verzeichnen. Die Einzigartigkeit des Erfolgs von Avalanche liegt darin, dass dieses Ergebnis mit dem äußerst kompakten Jyn-Reaktor erzielt wurde. Normalerweise werden Fusionsprojekte mit riesigen Anlagen in Verbindung gebracht, die enorme Flächen beanspruchen und Milliarden von Dollar kosten.

Kompaktheit und wirtschaftliche Effizienz

Forscher messen die Plasmatemperatur anhand der Teilchenenergie. Das Avalanche-Team gibt an, das Niveau von 1 Kiloelektronvolt (keV) erreicht zu haben, was exakt 11 Millionen Grad Celsius entspricht. Natürlich bedeutet die hohe Temperatur allein noch keine fertige Energiequelle – für eine stabile Fusion muss das Plasma bei einer bestimmten Dichte und über einen gewissen Zeitraum gehalten werden. Dennoch sind effiziente Reaktoren der Zukunft ohne diesen Schritt undenkbar.

Das Projekt weist auch wirtschaftlich beeindruckende Kennzahlen auf. Das Startup hat weniger als 50 Millionen Dollar investiert, um dieses Ergebnis zu erzielen. Zum Vergleich: Andere Teilnehmer im Fusionsrennen geben Hunderte Millionen oder sogar Milliarden Dollar aus, bevor sie ähnliche Meilensteine erreichen. Avalanche setzt darauf, dass zukünftige Energiesysteme aus kompakten und erschwinglichen Geräten bestehen und nicht aus riesigen Anlagen.

Ein weiterer wichtiger Vorteil der geringen Größe ist die Möglichkeit, das Gerät schnell zu verbessern. Laut Unternehmensangaben wurde das Design des Jyn-Reaktors seit letztem Herbst 25 Mal aktualisiert. Bei riesigen Projekten ist es fast unmöglich, Änderungen in einer solchen Geschwindigkeit vorzunehmen. Dies ermöglicht die schnelle Korrektur technologischer Fehler und die sofortige praktische Erprobung neuer Ideen.

Zukunftsaussichten

Die erzielten Ergebnisse werden derzeit von der wissenschaftlichen Gemeinschaft geprüft und warten auf ihre offizielle Veröffentlichung. Dennoch wurden die Daten unabhängig von einem Spezialisten des Massachusetts Institute of Technology (MIT) verifiziert. Sollte sich dieses Konzept in weiteren Tests bewähren, könnte eine echte Revolution im Energiesektor stattfinden.

Für sich schnell entwickelnde Länder könnten solche kompakten Technologien in Zukunft von großer Bedeutung sein. Anstelle von riesigen Kernkraftwerken könnte das Aufkommen sicherer und kompakter Fusionsreaktoren, die ganze Stadtviertel oder kleine Industriegebiete mit Energie versorgen, ein neues Kapitel bei der Erreichung der Energieunabhängigkeit aufschlagen.