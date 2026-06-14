Oppo Reno 16 Pro Global-Version erstmals in Geekbench-Tests aufgetaucht

Oppo, bekannt auf dem Smartphone-Markt für seine High-Tech-Lösungen, bereitet die Einführung einer neuen Gerätegeneration der Reno-Serie vor. Die technischen Spezifikationen eines neuen Smartphones mit der Modellnummer CPH2863 wurden in der Geekbench-Datenbank veröffentlicht. Laut Gizmochina wurde bestätigt, dass diese Nummer zur globalen Version des Oppo Reno 16 Pro gehört. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Den synthetischen Testergebnissen zufolge läuft das neue Gerät auf der MediaTek MT6899-Plattform. Die Prozessorkonfiguration und die Eigenschaften des Grafikchips deuten darauf hin, dass dieses Smartphone mit dem Dimensity 8500-Chipsatz ausgestattet ist. Diese Wahl war eine Überraschung für den globalen Markt, da die chinesische Version des Geräts voraussichtlich mit dem etwas leistungsstärkeren Dimensity 8550 Super-Chip ausgestattet sein wird.

Technische Möglichkeiten und Betriebssystem

Der Hauptunterschied zwischen dem Dimensity 8500 und seiner Super-Version liegt in den KI-Fähigkeiten. Während der Dimensity 8550 Super eine höhere Effizienz bei der Verarbeitung von KI-Algorithmen verspricht, wird erwartet, dass die globale Reno 16 Pro-Version auch bei täglichen Aufgaben eine gute Leistung erbringt. In Geekbench-Tests erreichte das Gerät 1575 Punkte im Single-Core-Modus und 5889 Punkte im Multi-Core-Modus.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist, dass das getestete Gerät mit 12 GB RAM ausgestattet ist. Am interessantesten ist, dass die Benchmark-Daten zeigen, dass das Smartphone mit dem Betriebssystem Android 16 läuft. Dies bedeutet, dass das Oppo Reno 16 Pro eines der ersten Geräte sein könnte, das mit der neuesten Software von Google auf den Markt kommt.

Laden und zusätzliche Informationen

Andere technische Spezifikationen des Smartphones werden derzeit geheim gehalten. Berichte in den Daten des TUV-Zertifizierungszentrums deuteten jedoch bereits darauf hin, dass dieses Modell die 80 W Schnellladetechnologie unterstützen wird. Dies ermöglicht es Benutzern, das Gerät in kurzer Zeit aufzuladen, was einer der wichtigen Standards für moderne Smartphones ist.

Die Oppo Reno-Serie hat sich mit ihren hochwertigen Kameras und ihrem modernen Design auf dem Smartphone-Markt etabliert. Mit der globalen Veröffentlichung des neuen Reno 16 Pro wird erwartet, dass es auch in den Regalen lokaler Geschäfte erscheinen wird. Das Unternehmen hat das offizielle Veröffentlichungsdatum des Geräts noch nicht bekannt gegeben, aber die Veröffentlichung der Testergebnisse deutet darauf hin, dass die Ankündigung kurz bevorsteht.