Beschränkungen für Anthropic KI nach Amazon-Warnung

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Beschränkungen für Anthropic KI nach Amazon-Warnung

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat beschlossen, den Zugang zu den leistungsstärksten KI-Modellen von Anthropic für ausländische Nutzer einzuschränken. Es wurde bekannt, dass diese drastische Maßnahme durch vertrauliche Warnungen von Amazon ausgelöst wurde. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat diese Situation Sicherheits- und Wettbewerbsfragen in der Technologiewelt erneut in den Mittelpunkt gerückt. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Berichten zufolge hat Amazon-CEO Andy Jassy persönlich Kontakt mit US-Finanzminister Scott Bessent und anderen hochrangigen Beamten aufgenommen. Er erklärte, dass das von Anthropic entwickelte Modell Fable 5 hochgefährliche Informationen liefere, die zur Vorbereitung von Cyberangriffen genutzt werden könnten. Amazon-Experten gelang es, die Sicherheitsmechanismen des Systems zu umgehen und es zur Identifizierung von Software-Schwachstellen zu nutzen.

Sicherheitsmaßnahmen und unerwartete Entscheidungen

Das Weiße Haus hielt nach dieser Warnung eine Sondersitzung ab, und Sicherheitsexperten begannen mit der Überprüfung der Amazon-Ergebnisse. Die Regierung forderte die Führung von Anthropic auf, die festgestellten Mängel umgehend zu beheben oder das Modell vorübergehend abzuschalten. Infolgedessen billigte Donald Trump die Entscheidung, den Zugang zu diesem System für ausländische Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen zu beschränken.

Ein interessanter Aspekt der Situation ist, dass Amazon einer der größten Investoren des Startups Anthropic ist. Neben Investitionen in Milliardenhöhe stellt der Konzern dem Projekt seine Cloud-Infrastruktur und Chips zur Verfügung. Sicherheitsbedenken wogen jedoch schwerer als die partnerschaftlichen Beziehungen.

Anthropic betont seinerseits, dass die von Amazon identifizierten Probleme keine ernsthafte Bedrohung darstellen. Laut Vertretern des Startups basieren die von Fable 5 gezeigten Ergebnisse auf einfachen Szenarien, und andere offene KI-Modelle können ähnliche Informationen liefern. Um den neuen Anforderungen zu entsprechen, hat das Unternehmen den Zugang zu den Modellen Mythos und Fable für alle Nutzer jedoch vollständig eingestellt.

Politischer Druck und Branchenausblick

Diese Beschränkungen betrafen nicht nur externe Nutzer, sondern auch ausländische Spezialisten, die bei Anthropic selbst arbeiten. Die meisten Mitarbeiter des Unternehmens wurden außerhalb der USA geboren und sind nun nicht mehr berechtigt, die neuesten Entwicklungen zu nutzen, die sie selbst geschaffen haben. Dies könnte zu ernsthaften Schwierigkeiten in der Personalpolitik und bei der Arbeit an neuen Technologien führen.

Unabhängige Experten glauben, dass der Konflikt zwischen Anthropic und der Trump-Administration tiefere Wurzeln hat. Das Weiße Haus wirft dem Unternehmen vor, bei Sicherheitsfragen nicht ausreichend mit Regierungsbehörden zusammenzuarbeiten und mit Vertretern der vorherigen Regierung in Verbindung zu stehen. Auch Streitigkeiten über die Nutzung von Anthropic-Technologien durch US-Militärstrukturen haben bereits die Gerichte erreicht.

Derzeit bleiben die Modelle von Anthropic für Cybersicherheitsexperten geschlossen. Dies dürfte die Arbeit von Organisationen weltweit erschweren, die nach Softwarefehlern suchen und diese beheben. Dieser Schritt der US-Regierung deutet darauf hin, dass die staatliche Kontrolle im Bereich der KI weiter zunehmen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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