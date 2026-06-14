Gears of War: E-Day Systemanforderungen bekannt gegeben: Niedrige Anforderungen trotz Unreal Engine 5

Obwohl das Spiel auf der Unreal Engine 5 basiert, stellt Gears of War: E-Day, eines der am meisten erwarteten Projekte von Microsoft, unerwartet niedrige technische Anforderungen an PC-Nutzer. Obwohl dieses exklusive Projekt, das von The Coalition entwickelt wird, moderne Grafiktechnologien nutzt, wurde bekannt, dass es auch auf Geräten mit mittlerer Leistung stabil läuft. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut ixbt.com reichen Grafikkarten wie die NVIDIA GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 6600 aus, um das Spiel mit minimalen Einstellungen zu starten. Das bedeutet, dass selbst Besitzer von Mittelklasse-Grafikkarten von vor einigen Jahren das Spiel problemlos in Full HD spielen können. Bemerkenswert ist auch, dass in der Liste der Mindestanforderungen Modelle wie die RTX 5050 und die noch nicht veröffentlichte RX 9060 aufgeführt sind.

Empfohlene technische Parameter

Auch die empfohlenen Systemanforderungen sind nach modernen Maßstäben nicht sehr hoch. Für diejenigen, die das Spiel in hoher Qualität spielen möchten, wird folgende Hardware empfohlen:

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 5060 oder AMD Radeon RX 6700 XT;

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 5060 oder AMD Radeon RX 6700 XT; Arbeitsspeicher: Mindestens 12 GB (empfohlener Wert nicht angegeben, aber 16 GB gelten als Standard);

Mindestens 12 GB (empfohlener Wert nicht angegeben, aber 16 GB gelten als Standard); Speicherplatz: 130 GB freier Speicherplatz auf einer SSD;

130 GB freier Speicherplatz auf einer SSD; Grafikprozessor: Intel Arc B580 ist ebenfalls in beiden Kategorien aufgeführt.

Die Größe von 130 GB des Projekts Gears of War: E-Day zeugt davon, wie detailliert die Welt gestaltet ist. Die Entwickler empfehlen dringend die Verwendung einer SSD, da die Unreal Engine 5-Technologie ein schnelles Laden der Daten erfordert.

Das Spiel soll am 6. Oktober offiziell für Xbox Series-Konsolen und die Steam-Plattform erscheinen. Wichtig ist, dass Microsoft im Rahmen seiner neuen Strategie nicht plant, dieses Projekt auf konkurrierenden Konsolen (wie der PlayStation 5) zu veröffentlichen. Das macht Gears of War: E-Day zu einem echten Konsolen-Exklusivtitel.

Diese Nachricht ist besonders für Gamer in Usbekistan wichtig, da viele Nutzer in unserem Land immer noch Grafikkarten auf dem Niveau der RTX 2060 und RTX 3060 verwenden. Eine solche Optimierung eines Flaggschiff-Spiels auf der Unreal Engine 5 ermöglicht es einem breiten Publikum, Grafik der nächsten Generation zu genießen.