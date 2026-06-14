Kampf gegen Cyberkriminalität: FBI baut spezielle Simulationsstadt in den USA

Das US Federal Bureau of Investigation (FBI) hat ein einzigartiges Trainingsgelände namens Kinetic Cyber Range eröffnet, das zur Bekämpfung von Cyberangriffen und zur Ausbildung von Spezialisten für digitale Forensik dient. Dieser Komplex in Huntsville, Alabama, ist ein maßstabsgetreues Modell einer typischen amerikanischen Stadt und dient der Entwicklung wirksamer Maßnahmen gegen die enormen wirtschaftlichen Schäden durch Cyberkriminelle. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com kommt die Umsetzung dieses Projekts nicht von ungefähr. Dem FBI-Bericht für 2025 zufolge erreichten die Schäden durch Cyberkriminalität in den USA einen Rekordwert von 20,9 Milliarden Dollar. Dies ist ein Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere Ransomware, die auf kritische Infrastrukturen abzielt, wird als Hauptbedrohung eingestuft.

Die Harmonie von virtueller Welt und realer Infrastruktur

Die fast 2.000 Quadratmeter große Kinetic Cyber Range umfasst voll ausgestattete Wohngebäude, ein Hotel, eine Tankstelle, ein Lebensmittelgeschäft, ein Gerichtsgebäude, ein Krankenhaus und ein Energieunternehmen. Alle Objekte sind durch Straßen und Ampeln verbunden und mit digitalen Systemen ausgestattet, die in Echtzeit arbeiten.

FBI-Experten betonen, dass der Hauptvorteil des Geländes darin besteht, dass es vollständig von externen Netzwerken isoliert ist. Dies ermöglicht es Spezialisten, verschiedene Cyberangriffe sicher zu modellieren und ihre Folgen zu untersuchen. Seit Februar 2025 haben hier bereits über 1.400 Mitarbeiter, darunter Vertreter von Bundes- und Lokalbehörden, ihre Ausbildung absolviert.

Das Rechenzentrum innerhalb des Komplexes ist von besonderer Bedeutung. Es beherbergt über 200 Server, die mit Windows und Linux Betriebssystemen laufen. Laut Programmleiter Dave Beachboard ist die Umgebung in den Serverräumen – enger Raum, niedrige Temperatur und Lärm – so nah wie möglich an die Bedingungen angelehnt, denen Ermittler im wirklichen Leben begegnen.

Menschenleben und digitale Sicherheit

Während der Übungen auf dem Gelände werden extreme Szenarien wie der Ausfall von Krankenhaussystemen durchgespielt. In solchen Situationen lernen Spezialisten, unter Zeitdruck und starkem Stress Entscheidungen zu treffen. Eine solche Vorbereitung kann entscheidend sein, um bei einem echten Angriff Menschenleben zu retten.

Die Kinetic Cyber Range dient auch als Testgelände für neue Methoden der digitalen Forensik. Dabei werden spezielle Werkzeuge eingesetzt, die es ermöglichen, Sicherheitsmechanismen auf Geräten von Giganten wie Apple und Google zu umgehen. Obwohl diese Methoden aufgrund der Nutzung unbekannter Schwachstellen umstritten sind, hält das FBI sie für notwendig, um Verbrechen aufzuklären.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schaffung einer solchen „Cyber-Stadt“ zeigt, wie dringlich das Thema Informationssicherheit in der modernen Welt ist. Da das Ausmaß von Cyberangriffen zunimmt, sind Strafverfolgungsbehörden gezwungen, nicht nur technische Mittel, sondern auch die praktischen Fähigkeiten der Spezialisten auf ein neues Niveau zu heben.