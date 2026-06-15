Belkin stellt 45W GaN-Ladegerät mit einziehbarem Kabel vor

Belkin, eine der weltweit führenden Marken für Zubehör, hat eine einzigartige Innovation in der Technologiewelt vorgestellt. Das Unternehmen präsentierte sein neues 45W Retractable GaN Wall Charger (Modellnummer WCH023). Dieses Gadget zeichnet sich nicht nur durch seine Kompaktheit aus, sondern bietet auch eine innovative Lösung für eines der größten Probleme der Nutzer: Kabelsalat. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist das integrierte USB-C-Kabel, das bis zu 0,8 Meter lang ist. Nach Gebrauch wird das Kabel automatisch durch einen speziellen Mechanismus in das Gehäuse eingezogen. Laut ixbt.com ist dieser Mechanismus für 20.000 Ein- und Ausziehzyklen ausgelegt. Das Kabel selbst hält 5.000 Biegungen und eine Belastung von bis zu 10 kg stand.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Gerät basiert auf modernen GaN (Galliumnitrid)-Halbleitern. Diese Technologie bietet eine höhere Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Silizium-Ladegeräten. Die Ingenieure von Belkin geben an, dass das neue Modell eine Energieumwandlungseffizienz von 92 % aufweist und im Betrieb 10 Grad kühler bleibt als Standardadapter.

Die maximale Leistung des Ladegeräts beträgt 45 W. Wenn ein Benutzer sowohl das eingebaute Kabel als auch den zusätzlichen USB-C-Anschluss gleichzeitig verwendet, wird die Leistung auf 25 W und 20 W verteilt. Das Gerät unterstützt USB Power Delivery 3.1 und PPS-Standards, was es universell für moderne Smartphones macht.

Nach Schätzungen des Unternehmens kann dieser Adapter ein iPhone 17 Pro in nur 20 Minuten auf 50 % aufladen. Benutzer eines Samsung Galaxy S25 Ultra können das gleiche Ergebnis in 25 Minuten erreichen. Diese Zahlen zeigen, dass das Gerät nicht nur praktisch, sondern auch sehr schnell ist.

Kompaktes Design und umweltfreundlicher Ansatz

Belkin hat bei der Entwicklung seines neuen Produkts besonders auf die Umwelt geachtet. 90 % des Gehäuses bestehen aus recyceltem Kunststoff. Mit Abmessungen von 65 × 52 × 38 mm und einem Gewicht von 145 Gramm verfügt das Gadget zudem über einklappbare Stecker, was es zur idealen Wahl für Reisen macht.

Maximale Leistung: 45 W;

Kabellänge: 0,8 Meter (einziehbar);

Gewicht: 145 Gramm;

Sicherheit: Schutzsysteme gegen Überhitzung, Überspannung und Kurzschluss sind vorhanden.

Derzeit wird dieses innovative Ladegerät auf dem chinesischen Markt für etwa 28 Dollar verkauft. Es wird erwartet, dass das Produkt bald auf den globalen Markt kommt. Da die Marke Belkin ein Symbol für Qualität und Langlebigkeit ist, wird dieses Gadget zweifellos bei Nutzern beliebt sein, die hochwertiges Zubehör suchen.