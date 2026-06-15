Powerbank fing an Bord Feuer: Fluggesellschaft warnt Passagiere

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Powerbank fing an Bord Feuer: Fluggesellschaft warnt Passagiere

Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich an Bord eines Flugzeugs der Fluggesellschaft Tianjin Airlines. Während des Fluges fing eine Powerbank eines Passagiers plötzlich Feuer und verursachte eine gefährliche Situation. Dieser Vorfall hat die Auswirkungen moderner Gadgets auf die Flugsicherheit erneut in den Fokus gerückt. Laut Ixbt.com berichtet .

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall auf dem Flug GS7829 von Tianjin nach Jieyang. Die Besatzungsmitglieder bemerkten den Rauch, der aus dem Gerät austrat, und handelten sofort gemäß den Anweisungen. Dank des professionellen Vorgehens konnte ein Brand verhindert werden und das Flugzeug landete sicher. Weder Passagiere noch Besatzungsmitglieder wurden verletzt.

Sicherheitsanforderungen und Verbote

Nach diesem Vorfall erinnerte das Management von Tianjin Airlines die Passagiere an die Regeln für den Transport von Lithium-Ionen-Akkus. Die Fluggesellschaft betonte, dass nur zertifizierte Geräte verwendet werden sollten, die 3C- und andere internationale Sicherheitsstandards erfüllen. Minderwertige oder selbstgebaute Ladegeräte können während des Fluges ein ernstes Risiko darstellen.

Gemäß den Anforderungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) müssen alle an Bord mitgeführten Akkus den UN38.3-Test bestanden haben und klare Angaben zur Kapazität auf dem Gehäuse aufweisen. Folgende Gerätetypen sind strengstens verboten:

  • Geräte ohne Kennzeichnung oder mit unleserlichen Informationen;
  • Akkus ohne Angaben zu Marke oder Hersteller;
  • Verdächtige Produkte mit nachträglich angebrachten Etiketten;
  • Beschädigte, aufgeblähte oder verformte Batterien.
Auch auf dem Luftfahrtmarkt in Usbekistan werden diese Regeln streng kontrolliert. Uzbekistan Airways und andere lokale Fluggesellschaften verlangen, dass Powerbanks nur im Handgepäck mitgeführt werden. Der Hauptgrund dafür ist, dass ein Akkubrand im Frachtraum nicht gelöscht werden kann, während die Besatzung in der Passagierkabine schnell eingreifen kann.

Experten raten Passagieren, den Zustand ihrer Geräte vor dem Flug zu überprüfen und auf billige, minderwertige Kopien zu verzichten. Laut ixbt.com neigen Lithium-Ionen-Akkus aufgrund von Druckveränderungen und geschlossenen Umgebungen zur Überhitzung, was eines der größten Risiken für die Flugsicherheit darstellt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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