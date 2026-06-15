Honor präsentiert das extrem robuste X70 Pro Max: 8560 mAh Akku und IP69K

Honor, ein etablierter Akteur auf dem Smartphone-Markt, hat unerwartet das neueste Mitglied der X70-Serie vorgestellt — das X70 Pro Max. Dieses Gerät zieht nicht nur durch seine technischen Fähigkeiten, sondern auch durch seine extreme Widerstandsfähigkeit und seinen extrem leistungsstarken Akku die Aufmerksamkeit auf sich. Laut ixbt.com erschien das neue Gadget ohne vorherige Ankündigung direkt auf Online-Verkaufsplattformen. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Das Hauptmerkmal des Honor X70 Pro Max ist sein riesiger 8560 mAh Akku. Dieser Wert gehört zu den Rekordergebnissen bei modernen Smartphones. Das Gerät unterstützt 90 W Schnellladetechnologie und verfügt zudem über eine Reverse-Charging-Funktion zum Aufladen anderer Geräte. Dies macht es zur idealen Wahl für lange Reisen und Regionen mit begrenzten Stromquellen.

Display und Leistungsfähigkeit

Das Smartphone ist mit einem 6,79-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2640 x 1200 Pixeln ausgestattet. Der Bildschirm deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab und die Spitzenhelligkeit kann 6000 Nits erreichen. Zum Schutz der Augengesundheit der Nutzer wurde eine 3840 Hz PWM-Technologie implementiert, die das Bildschirmflimmern deutlich reduziert.

Im Inneren des Geräts ist ein Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition Prozessor verbaut. Beim Speicher stehen den Nutzern 8 GB RAM und bis zu 512 GB interner Speicher zur Verfügung. Als Software kommt das neueste MagicOS 10.0 auf Basis von Android 16 zum Einsatz. Dies sorgt für einen reibungslosen Systembetrieb und Zugriff auf moderne Funktionen.

Maximaler Schutz und Zusatzfunktionen

Das Gehäuse des Honor X70 Pro Max ist nach den Standards IP66, IP68, IP69 und sogar IP69K geschützt. Das bedeutet, dass das Smartphone nicht nur gegen Wasser und Staub, sondern auch gegen Hochdruck-Heißwasserstrahlen resistent ist. Ein solches Schutzniveau findet man normalerweise nur bei speziellen Outdoor-Handys, aber Honor hat es erfolgreich in ein modern gestaltetes Smartphone integriert.

Weitere Merkmale des Geräts sind:

50 MP Haupt- und 8 MP Frontkamera;

Stereo-Lautsprecher für hochwertige Klangqualität;

NFC-Modul für kontaktloses Bezahlen;

Infrarot (IR)-Port zur Steuerung von Haushaltsgeräten;

High-Speed Wi-Fi 6 Verbindungsstandard.

Angesichts der Beliebtheit dieser Marke auf dem Markt wird erwartet, dass das neue Modell bald auch in lokalen Geschäften erhältlich sein wird. Auf dem internationalen Markt beginnt der Preis für das Honor X70 Pro Max bei etwa 295 Dollar. Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis macht es zu einem der wettbewerbsfähigsten Smartphones im Mittelklasse-Segment.