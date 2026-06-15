Kasachstan baut den größten KI-Cluster Zentralasiens auf Basis von NVIDIA-Chips

Die Regierung von Kasachstan hat einen großen Schritt zur Entwicklung der Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) gemacht. Das Land hat ein Abkommen mit den US-Unternehmen Firebird und NVIDIA im Gesamtwert von 10 Milliarden Dollar unterzeichnet. Im Rahmen dieses Projekts wird der größte Rechencluster der Region errichtet, was als strategischer Schritt gilt, um Kasachstan zu einem digitalen Knotenpunkt für Eurasien zu machen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Vereinbarung wurde nach einem Treffen zwischen dem kasachischen Premierminister Olzhas Bektenov und dem NVIDIA-Vizepräsidenten Rev Lebaredyan sowie den Gründern von Firebird bekannt gegeben. Das Hauptziel des Projekts ist die Schaffung eines Hochleistungsrechenzentrums auf Basis von 100.000 modernsten NVIDIA-Grafikprozessoren. Ein Projekt dieser Größenordnung dürfte einer der technologisch einzigartigsten Komplexe nicht nur in Zentralasien, sondern weltweit werden.

„Data Center Valley“ und enorme Leistung

Das zentrale Element des Programms wird das Projekt „Data Center Valley“ sein, das in der Stadt Ekibastuz in der Region Pawlodar angesiedelt wird. Hier ist der Bau eines großen Campus mit einem Energiepotenzial von bis zu 1 GW geplant. Für den Bau wurden bereits 1,4 Tausend Hektar Land bereitgestellt, die zur Unterbringung der Server globaler Technologiegiganten dienen werden.

Laut dem kasachischen Minister für digitale Entwicklung Zhaslan Madiyev werden die Investitionen die Installation der neuesten NVIDIA-Beschleunigergeneration ermöglichen, einschließlich der GB300- und Vera Rubin-Plattformen. Diese Technologien repräsentieren die nächste Generation von KI-Systemen und bieten beispiellose Geschwindigkeit beim Training komplexer neuronaler Netze und bei der Verarbeitung großer Datenmengen.

Wirtschaftliche Effizienz und strategische Ziele

Nach Schätzungen der Regierung wird der Start dieses Projekts der Wirtschaft des Landes erhebliche Vorteile bringen. Die erwarteten Ergebnisse sind:

Steigerung der jährlichen Exporterlöse auf mindestens 3 Milliarden Dollar;

Schaffung neuer High-Tech-Arbeitsplätze;

Gewinnung internationaler Technologieunternehmen für den heimischen Markt;

Erlangung der Führungsrolle bei der regionalen digitalen Infrastruktur.

Premierminister Olzhas Bektenov betonte, dass die Entwicklung von KI und digitaler Infrastruktur eine der strategischen Prioritäten des Landes sei. Ihm zufolge besteht die Hauptaufgabe des Projekts darin, ein günstiges Umfeld für globale digitale Dienste und große internationale Technologieplattformen zu schaffen.

Sollte dieses Projekt im angekündigten Umfang umgesetzt werden, wird Kasachstan über einen der leistungsstärksten Rechenkomplexe der Welt verfügen. Dies wird die Position des Landes im globalen Wettbewerb der Nationen um KI-Kapazitäten erheblich stärken. Laut Ixbt.com könnte eine solche Infrastruktur auch Türen für die digitale Zusammenarbeit und neue technologische Möglichkeiten für die Nachbarländer der Region, einschließlich Usbekistan, öffnen.