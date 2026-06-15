Galaxy S27 könnte mit chinesischen Displays ausgestattet werden: Samsung und BOE vor Einigung

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung bereitet eine revolutionäre Änderung in der Geschichte seiner Flaggschiff-Smartphones vor. Das Unternehmen prüft den Kauf von OLED-Panels der chinesischen BOE Corporation für die kommende Galaxy S27-Serie. Sollte diese Vereinbarung zustande kommen, werden die Galaxy S-Flaggschiffe erstmals mit Bildschirmen eines ausländischen Unternehmens anstelle der eigenen Samsung Display-Sparte ausgestattet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut ETNews wird der Präsident von Samsung Electronics und Leiter der Mobilfunksparte, TM Roh, Ende Juni China besuchen, um Verhandlungen mit der BOE-Führung zu führen. Dieses Treffen gilt als logische Fortsetzung des Besuchs des BOE-Vorsitzenden Chen Yanshun in Südkorea Ende 2025. Die Beziehungen zwischen den Parteien haben sich nach langjährigen Patentstreitigkeiten deutlich verbessert.

Strategie zur Kostensenkung

Analysten glauben, dass Samsungs unerwarteter Schritt durch den starken Anstieg der Kosten für Smartphone -Komponenten, insbesondere Speicherchips und Prozessoren, bedingt ist. Um die Produktionskosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu erhalten, ist das Unternehmen gezwungen, seine Basis an Display-Zulieferern zu diversifizieren.

Bisher hat Samsung für seine Premium-Smartphones ausschließlich OLED-Panels aus eigener Fertigung verwendet. Bildschirme chinesischer Hersteller wurden hauptsächlich in günstigeren und mittleren Galaxy-Modellen verbaut. Die Ausweitung der Partnerschaft mit BOE auf das Flaggschiff-Niveau zeigt, dass die Qualität chinesischer Technologie nun den Anforderungen von Samsung entspricht.

TV-Markt und Zukunftspläne

Es wird erwartet, dass die Verhandlungen nicht nur Smartphones, sondern auch den TV-Markt abdecken. Berichten zufolge weitet sich die Zusammenarbeit zwischen Samsung und BOE auch auf die Lieferung von LCD-Panels aus. Bis 2026 wird das Volumen der aus China gelieferten Panels für Samsung-Fernseher voraussichtlich 5 Millionen Einheiten erreichen.

Die Samsung Galaxy S-Serie gehört zu den beliebtesten Flaggschiffen auf dem Smartphone-Markt. Ein Wechsel des Display-Zulieferers könnte sich in Zukunft positiv auf den Endpreis der Geräte auswirken, doch Bildqualität und Bildschirmhaltbarkeit bleiben für die Nutzer die wichtigsten Kriterien. Bisher haben Samsung und BOE keine Details zu einer offiziellen Vereinbarung bekannt gegeben.