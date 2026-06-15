Neues Windows 11 Update verursacht schwerwiegende Fehler

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Neues Windows 11 Update verursacht schwerwiegende Fehler

Das neueste Sicherheitsupdate KB5094126, das von Microsoft für das Betriebssystem Windows 11 veröffentlicht wurde, hat bei vielen Nutzern zu unerwarteten Problemen geführt. Nach der Installation dieses Pakets, das die Systemstabilität verbessern soll, berichten Computerbesitzer weltweit von verschiedenen technischen Störungen, einschließlich kompletter Systemabstürze und eingeschränktem Datenzugriff. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit sind technische Support-Foren und soziale Netzwerke mit Nutzerbeschwerden überflutet. Eines der häufigsten Probleme ist der "Blue Screen of Death" (BSOD), der auf Geräten der Marke HP auftritt. Experten vermuten, dass dieser Zustand mit dem von Microsoft durchgeführten Prozess zur Aktualisierung der Secure Boot-Zertifikate zusammenhängen könnte.

Systemeinfrieren und Fehler bei Cloud-Diensten

Nicht nur HP-Nutzer, sondern auch Besitzer von Lenovo-Laptops stehen vor ernsthaften Schwierigkeiten. Insbesondere treten auf diesen Geräten häufig Fälle von komplettem System-Einfrieren (Freezing) auf. Darüber hinaus haben viele Nutzer gemeldet, dass sie nicht auf ihre Dateien in Cloud-Diensten wie OneDrive und Dropbox zugreifen können.

Untersuchungen durch Systemadministratoren haben gezeigt, dass das Problem mit Cloud-Diensten mit den Einstellungen der Benutzerkontensteuerung (UAC) zusammenhängt. Es stellte sich heraus, dass die Störung hauptsächlich in Umgebungen auftritt, in denen die UAC deaktiviert ist und der Benutzer über lokale Administratorrechte verfügt. Um das Problem vorübergehend zu lösen, wird empfohlen, die UAC-Einstellungen auf den Standardzustand zurückzusetzen.

BitLocker und Sicherheitsmaßnahmen

Ein weiteres ernstes Risiko betrifft das BitLocker-Festplattenverschlüsselungssystem. In einigen Fällen wechselt das System nach der Installation des Updates automatisch in den Wiederherstellungsmodus und verlangt vom Benutzer die Eingabe eines speziellen Schlüssels zum Entsperren der Festplatte. Dies birgt das Risiko eines Datenverlusts für Nutzer, die ihre Schlüssel nicht gespeichert haben.

Laut ixbt.com untersucht Microsoft derzeit diese Fehler und es wird erwartet, dass in naher Zukunft ein außerplanmäßiges Korrekturpaket (Hotfix) veröffentlicht wird. Nutzern wird empfohlen, bei der Installation von Systemupdates vorsichtig zu sein und Sicherungskopien wichtiger Daten zu erstellen.

Für Nutzer, die derzeit auf Probleme stoßen, werden folgende vorübergehende Maßnahmen vorgeschlagen:

  • Aktivieren der UAC-Einstellungen (User Account Control);
  • Wenn das System nicht stabil läuft, das Update KB5094126 deinstallieren;
  • Den BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel über das Microsoft-Konto überprüfen.

Windows 11MicrosoftUpdateTechnologieFehler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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