Ulefone RugOne Xever 8: Hot-Swap-Akku-Funktion eingeführt

Die Marke RugOne von Ulefone hat ihr neues robustes Smartphone RugOne Xever 8 vorgestellt. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist, dass es dem Benutzer ermöglicht, den Akku zu wechseln, ohne das Gerät auszuschalten, sodass der Arbeitsfluss nicht unterbrochen wird. Diese Technologie ist eine wichtige Neuerung für Spezialisten in extremen Umgebungen und Reisende. Dies berichtete Ixbt.com Nachrichten heißt es.

Laut ixbt.com wurde im neuen Modell die Swappable Battery 2.0 Technologie implementiert. Beim Vorgänger, dem Xever 7, wurde der Bildschirm beim Akkuwechsel schwarz und das System stoppte vorübergehend. Beim RugOne Xever 8 kann der Benutzer den Akku wechseln, während er telefoniert, ein Video ansieht oder Text schreibt. Die Verbindung bleibt bestehen und es besteht kein Risiko von Datenverlust.

Technische Daten und Robustheit

Das Smartphone zeichnet sich nicht nur durch seinen Akku, sondern auch durch seine Robustheit aus. Es entspricht dem Militärstandard MIL-STD-810H sowie den Schutzklassen IP68 und IP69K. Dies bedeutet, dass das Gerät resistent gegen Wasser, Staub, starke Stöße und extreme Temperaturschwankungen ist. Für den Einsatz in einer lauten Umgebung ist ein SonicX-Lautsprecher mit 117 dB installiert.

Zur Hardware: Es ist mit einem MediaTek Helio G200 Prozessor und 8 GB RAM ausgestattet. Der interne Speicher ist wahlweise mit 128 GB oder 256 GB verfügbar. Das 6,5-Zoll-Display unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, was für flüssige Bewegungen sorgt.

Die Kameramöglichkeiten sind für ein robustes Smartphone ebenfalls sehr hoch: Das Hauptmodul verfügt über einen 64-Megapixel-Sensor, zudem gibt es eine spezielle 20-Megapixel-Nachtsichtkamera. Im Lieferumfang sind zwei Akkus mit jeweils 4800 mAh enthalten, was Stromprobleme auf langen Reisen nahezu eliminiert.

Software und Preise

Das RugOne Xever 8 läuft mit dem modernen Betriebssystem Android 16. Der Hersteller garantiert für dieses Modell drei Jahre lang große Systemupdates. Eine so langfristige Unterstützung ist im Segment der robusten Smartphones selten.

Das neue Gadget kann derzeit auf der offiziellen RugOne-Website sowie auf großen Handelsplattformen wie AliExpress, Amazon und Mercado Libre erworben werden. Die Preise sind wie folgt festgelegt:

Basisversion mit 128 GB Speicher — 380 Dollar;

High-End-Version mit 256 GB Speicher — 410 Dollar.

Auf dem usbekischen Markt sind diese Smartphones vor allem bei Personen in der Bauindustrie, im Bergbau und im Extremtourismus beliebt. Das neue Modell der Marke Ulefone wird sich durch seinen erschwinglichen Preis und das einzigartige Akkusystem deutlich von der Konkurrenz abheben.